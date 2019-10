Lukijoilta: Imetys ei ole prioriteetti numero yksi

Hyvää imetysviikkoa! Ja sinua harmittaa. Kaikilla imetys ei vain onnistu, tiedättehän? Miksi siis lisätä pahaa mieltä ja pettymystä niille, joille imetys on vaikeaa tai jopa mahdotonta? Vouhotetaanko imetyksestä liikaa? Ja entäs ne äidit, jotka uupuvat imetystaakan alle? Tai ne vauvat, jotka kuivuvat, kun äidiltä ei tule tarpeeksi maitoa? Ja on niitäkin, joilla on elämässä muita, niin isoja ongelmia, että tärkeintä vain ruokkia vauva, imetyksestä viis.

Jos olet kokenut painostavaa imetysilmapiiriä, ahdistunut imetysvaikeuksien vuoksi tai vauvan paino ei ole noussut tarpeeksi imetysyrityksistä huolimatta, et ole ainoa. Et ole ainoa, joka on saanut puutteellista imetysohjausta tai kuullut vihjailuja siitä, että imetys olisi hyvän äitiyden mittari.

Hyvä imetysohjaus alkaa äidin toiveista. Silloin nähdään ja kuullaan kaikki, mikä imetykseen vaikuttaa, äidin vointi, vauvan vointi, perheen voimavarat. Silloin mietitään yhdessä, mitä keinoja juuri tämän perheen kannattaa kokeilla sujuvan imetysarjen saavuttamiseksi. Hyvä imetysohjaus on sitä, että imetys ei koskaan ole prioriteetti numero yksi. Vauva on prioriteetti numero yksi. Vauva voi hyvin, kun hänen perheensä voi hyvin. Imetys voi olla tärkeä osa hyvinvointia ja askel parempaan huomiseen.

Vaikeuksistakin huolimatta monet perheet kokevat imetyksen kaiken sen vaivan arvoiseksi. Hyvä imetysohjaus on myös ehdottoman turvallista: vauvan ravitsemusta ei koskaan saa vaarantaa ja perheellä tulee olla tarkat ohjeet, miten imetyksen turvamerkkejä seurataan. Joskus hyvää imetysohjausta on lämmin tuki imetyksen lopettamiseen. Tärkeintä on, että vauva saa ruokaa. Mutta niin kauan, kuin äiti kokee imetyksen kaiken työn arvoiseksi, hän ansaitsee tukea ja ohjausta siihen. Ja jos imetyksen päättyminen on pettymys, on äidillä oikeus olla pahoillaan siitä.

Entä se imetysvouhotus? Kiihkoton, myönteinen imetysilmapiiri ei elä pelkästään ammattilaisten antaman imetysohjauksen varassa. Meistä jokainen voi suhtautua lempeästi pienen vauvan vanhempaan, ihastella hänen tapaansa hoivata vauvaa, kuului siihen imetys tai ei. Sitkeät, virheelliset urbaanilegendat ovat edelleen voimissaan imetykseen liittyen, joten ennen kuin neuvot imettävää äitiä, mieti, lisääkö neuvosi äidin luottamusta imetykseen.

Vauva ansaitsee, että hänen vanhempansa saavat hyvää ohjausta myös imetykseen. Hyvää imetysviikkoa!

Minna Mäkinen

sairaanhoitaja, imetyskouluttaja, laktivisti

Seinäjoki