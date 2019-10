Lukijoilta: Ilmastovouhottajat

Eduskuntaehdokkaiden vaalikampanjoimisesta asti on vouhotettu ilmastomuutoksesta, nyt Gretan siivellä silmäätekevät yrittävät parantaa osakkeitaan. Sitä en sano, ettei pidä välittää ilmastosta ja luonnosta, mutta jonkinlaista maalaisjärkeä pitäisi käyttää tuossa ilmastovouhotuksessa, sairasta alkaa olla koko touhu, eikä juosta kuin päätön kana ympäriinsä.

Hyvähän sitä on kaupunkilaisten huudella kaikenlaisia hullujakin ideoita. Pyörällä kun kiertää kaljakapakasta toiseen 5 minuutissa, niin eihän se ole mikään matka.

Maalta kun lähtee töihin, 50 km yhteen suuntaan ja ylikin, niin siinä ei paljon julkista liikennettä siihen aikaan ole tai sitten kun pitää lähteä sairaalaan sairaana, niin vaikeata sitä on niitä julkisiakin kulkuneuvojakin käyttää. Jos on huono tuuri lääkäriaikojen kanssa, hyvin menee kaksikin vuorokautta siihen reissuun, kun syrjäkylälle menee yksi vuoro päivässä.

Rakennetaanko uusia ydinvoimaloita, että saadaan sähköä vai onko jokaisen auton katolla aurinkokenno ja tuulimylly vai miten nämä ilmastovouhottajat meinaavat hoitaa asian.

Maalla asuvat tarvitsevat autoa välttämättä. Mitä näihin sähkö-, kaasu- ja hybridiautoihin tulee, niin tavallisella työihmisellä niihin ei ole varaa ja suurperheellä ei ainakaan.

Nyt näköjään naudanlihan syöminen on kohta rikos, kun joka paikasta aletaan vähentää sitä, olisihan se kivaa köyhällekin saada maistaa oikeata lihaa, että ei sitä jauhoista lauantaimakkaraa aina, mitä nyt joskus saa leivän päälle. Onhan se silloin juhlaa, kun viipaleen saa, että ei vain aina ylähuulta.

Lapsetkaan eivät saisi enää juoda maitoa koulussa. Olihan jossakin uusi tutkimus, että eivät ne lehmät niin kauheasti piereskele, että se haittaisi ja toinen tutkimus, että ei se maatalouskaan niin paljon kuormittanut, mitä on aikaisemmin sanottu.

Onko näillä ilmastovouhottajilla tarkoitus tappaa koko Suomen maatalous? Ulkomailtako sitten kuskataan sitä hyvin säilöttyä ja myrkytettyä ruokaa.

Pitäisikö ilmastovouhottajien soudella ulkomaille rähisemään amerikkalaisille, venäläisille, kiinalaisille, pakistanilaisille ja muille, jotka sitä saastetta lykkäävät ilmoille

Ei taida olla sen verran kanttia, että uskalletaan. Suomenko on pelastettava koko maailma, että jotkut tärkeät saavat päteä?

Jotkut osaavat rahastaa ilmastovouhotuksella. Hintoja nostetaan joka puolella. Ilmastoon on hyvä vedota, käytetään tilannetta hyväksi, niin kuin luomuun, mikä ei aina ole luomua.

On vuosia siitä, kun isäntä tapasi ympäristöaktivistin. Aktivisti oli sitä mieltä, että kaikki lehmät ja eläimet on päästettävä irti luontoon. No, isäntä kysyi, että mistäs sitten saat joskus maitoa lapsillesi. Aktivisti: No, kaupasta tietenkin maitoa saa. Että näin nämä aktivistit ja vouhottajat ajattelevat.

Allan Saloranta

Oravainen