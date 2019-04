Lukijoilta: Ilmastopopulismia ja tietämättömyyttä

Lukijoilta: Ikäihmisten asiat kuntoon

Jokainen meistä ansaitsee saada vanhuuden turvan: se on sivistysyhteiskunnan mittari. On aivan selvää, että seuraavan hallituksen on parannettava vanhuspalveluita ja korotettava pieniä eläkkeitä. Ihmisten parissa kiertäessä on koettavissa, että tämä on nyt henki myös kansalaisten parissa. Lue lisää