Lukijoilta: Ilmastonmuutoksesta

Vuonna 1952 Lontoota piinasi viikkojen ajan myrkyllinen savusumu, joka oli aiheutunut tehtaiden ja asukkaiden käyttämästä kivihiilestä. Koteja lämmitettiin kivihiilellä ja tehtaat saivat energiaa kivihiilen polttamisesta. Joulukuun 1952 aikana yli 12 000 ihmistä menehtyi hernerokkasumun seurauksena.

Kansainvälisen ilmastopaneelin tänä syksynä julkaisema IPCC-raportti osoittaa, että maapallon ilmaston lämpeneminen on tosiasia. Me tuotamme joka vuosi enemmän hiilidioksidipäästöjä ilmakehään kuin aiempina vuosina.

Jos kaikki maailman valtiot toteuttaisivat Suomen ilmastopolitiikkaa, maapallon ilmasto lämpenisi keskimäärin 3,5 astetta.

Usein kuulee todettavan, että ilmastonmuutoksen suhteen Suomi on vain pisara meressä. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat päästöt tuotetaan pääosin Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa.

Tämä on totta ja sitä ei käy kiistäminen. Mutta me olemme siitä moraalisesti vastuussa, koska olemme tämän järjestelmän luoneet. Länsimainen yhteiskunta ja sen vauraus on luotu hyvin pitkälle öljypohjaisia tuotteita käyttämällä ja jalostamalla.

Mielestäni meidän tulisi toimia esimerkkinä muille maille kehittämällä uusiutuvia energiamuotoja.

Suomessa tähän meillä on vaadittava teknologia sekä koulutus. Maakunnasta löydämme hyviä esimerkkejä Atrian aurinkopaneeleista sekä Ilmajoen ja Lapuan tuulimyllyistä.

Ja lopuksi vielä Lontoon vuoden 1952 tapahtumiin. Kuolemantapaukset herättivät vihdoin paikalliset päättäjät.

Vuoden 1956 Clean Air Act laki määräsi, että tehtaiden piiput piti rakentaa korkeammiksi sekä uudet tehtaat täytyi rakentaa kaupungin ulkopuolelle.

Kotitalouksien lämmityksessä oli käytettävä puhtaampaa kivihiiltä sekä vähitellen kotitalouksien piti siirtyä kaasu- tai sähkölämmitykseen. Tämän lainsäädännön vuoksi vuoden 1952 tapahtumat eivät enää toistuneet.

Clean Air Act laki levisi ympäri maailmaa ja toimi esimerkkinä, kuinka lainsäädännöllä voidaan ohjata ihmisten käyttötottumuksia.

Olisiko Suomen aika toimia nyt esimerkkinä koko maailmalle Lontoon tavoin? Vai pitääkö meidän odottaa siihen asti, kunnes ilmasto on meiltä tuhottu?

Eetu Lehtola (sd.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoen Demarit, pj.