Lukijoilta: Ilmastohysterian vankina

Tuntuu kuin tässä maassa on jopa kärkipoliitikkoja myöten laidasta laitaan poliittisesti edetty ilmastonmuutoksessa äärimmäisiin kärjistyksiin. Mitä tarkoitan konkreettisesti?

Kun taas eduskunnan keskustelua seurasin, jouduin päättelemään jälleen kerran liki koko eduskunnan vaativan ”Suomen vastaavan ilmastonmuutoksentorjumisesta”. Se vaade on ensiksikin kohtuuton ja toisaalta itsensä rankaisemasta muiden eli suurmaiden laajamittaisesta ilmastovaikutuksesta.

Suomi ei ensinnäkään ole eikä voi vastata suurmaiden yhä laajasta hiilen käytöstä teollisuudessa ym. Suomen osuus maapallon ilmansaastumisesta on hyttysen hyrinää paarmaparven pärinässä. Ja mikä oleellisinta: ilmastohysterian kylväjät vihreistä alkaen yliampuvat väitteissään maapallon lämpenemisen syistä.

Maapallon lämpösyklit on ihmisen toiminnasta riippumatta ollut ajanlaskumme aikana jopa huomattavasti lämpimämpiä aikasyklejä. Asiassa on Ilkassakin esitetty mm. R. Jorosen teksteissä vakuuttavaa faktatietoa. Nyt tapahtunut keskilämmön nousu on siis tilastollisesti toistuva kehitys ulkoavaruudellisista syistä. Turha on syyllistää yksipuolisesti teollisuutta ja kansalaisia lämpösyklistä.

Hyvin todennäköistä on muutos jäähtymisen suuntaan, tekipä ihminen pallollamme sitä tai tätä tai jättäisi tekemättä. Erikoista tässä ilmastodebatissa on ollut koko ajan, ettei sanaakaan ole esimerkiksi vihreät kertoneet, miten ratkaista kai suurimpien päästöjen eli kv. lentoliikenteen ja laivojen liikkumisen mahdollistaminen korvaavilla energiamuodoilla. Ja että esimerkiksi sähkökulkuneuvoihin siirtymä ei lainkaan vähennä ilman lämpenemistä, koska sähköntuotanto pääosin yhä jatkossakin tapahtuu fossiilisen tuotannon kautta. Ja miljardiluokan autokantojen korvaaminen olisi kokonaan ratkaisematta.

Suomen naiivi kuvittelu pelastaa maailma on niin absurdi, että kannattaisi keskittyä sosiaali- ja turvallisuuskysymysten esiintuomiseen, mikä edistää paremmin kokonaishyvinvointiamme.

J. Pesonen

Alajärvi