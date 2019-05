Lukijoilta: Ilmajoen keppihevoskirkko

Lukijoilta: Keskustalle seuraavaan hallitukseen opetusministeri

Sivistyspuolueelle yli 40 vuotta on käsittämättömän pitkä aika olla priorisoimatta sivistystä. Tämän vuoksi tahdomme, että keskustan on priorisoitava opetusministerin pesti heti seuraavan kerran, kun meillä on mahdollista saada hallituksen ministeripaikkoja. Lue lisää