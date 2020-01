Lukijoilta: Ihmiskunnan periytyvä suicidaalisuus

Kansainvälistä tunnustusta saanut psyko- analyytikko Alice Miller on kirjassaan ”Älä huomaa” kuvannut lapsen oikeuksia loukkaavan ja tunteita vääristävän kohtelun vahingollisia seurauksia, jotka voivat vaikuttaa koko elämän ajan! Tällainen periytyvää suicidaalisuutta aiheuttava vuorovaikutus tapahtuu kenenkään huomaamatta.

On yleinen väärinkäsitys, että vanhempi on aina oikeassa. Lapsen mielipidettä ei kysytä.

On hämmentävää huomata, miten laajasti itsetuhoisuuden myrkky on pesiytynyt ”normaaliin” elämään! Se on kuin näkymätön virus, joka tuhoaa ihmisyyden.

Voi sanoa, että lähes kaikissa tuntemissani uskonnoissa on yhteisenä piirteenä elämän kielteinen maailman lopun odotus, jossa elämänilon tilalle on tullut suicidaalinen kuoleman kaipuu! Ihminen, joka on kääntynyt itseään vastaan, on todellisuudessa jo kuollut. Hän ei vain huomaa sitä!

Elämä kaikkine vaiheineen on matka kohti luonnollista kuolemaa, johon päättyvät ihmisen jäljet. Viime hetkillään kuoleva ei niinkään kadu epäonnistuneita tekojaan, vaan sitä, mikä on jäänyt tekemättä!

Jos olet elänyt täysillä olemassaolosi joka hetken, sinun ei tarvitse katua tekojasi, koska välittömässä nykyhetkessä elämä on suoraa itseilmaisua. Mutta ihmisestä, joka ei ole saanut osakseen myönteistä hyväksyntää, tulee masentunut ja suicidaalinen. Kuoleman ajatukset vetävät häntä puoleensa.

Koko ihmiskunta on sairas ja täynnä järjetöntä väkivaltaa. Asevarusteluun käytetään rahaa enemmän kuin mihinkään muuhun ja aseet ovat tulleet entistä vaarallisemmiksi. Yhdellä itsetuhoisella napin painalluksella voidaan hävittää elämä maapallolta!

Luonnon tasapaino on jo häiriintynyt ja ihmiskunnan lähtölaskenta on alkanut. Seurauksista piit- taamattoman ihmislajin toiminta näyttää vääjäämättä johtavan ilmastokatastrofiin. Tämän suicidaalisen kehityskulun pysäyttämiseen tuskin on enää mitään tehtävissä? Metsä vastaa niin kuin siihen huudetaan.

Olemme tehneet liian vähän ja liian myöhään! Luonto ei anna anteeksi.

Ilkka Vilkama

Alahärmä