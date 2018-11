Lukijoilta: ”Hyvikset ja pahikset” 1918

Suomi ajautui sisäiseen sotaan ja ankaraan kamppailuun vallasta runsas 100 vuotta sitten. Peruskysymys oli: Minkälainen itsenäisyys Suomelle oli tarjolla ja kenen itsenäisyys? Kuinka paljon Venäjä sekaantui maamme itsenäisyyden saavuttamiseen ja sisäiseen sotaamme 1918, vaikka tunnusti maamme itsenäisyyden vuoden 1918 alussa? Siitä ketkä olivat syyllisiä ja syyttömiä tai sorrettuja tai sortajia ja mikä on sodan nimi, ei 100 vuoteen ole Suomessa päästy yksimielisyyteen. Pitkät ovat vihan varjot.

Vuoden 2017 aikana olisi ollut tilaisuus lyhentää näitä varjoja. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Vuoden 1917 tapahtumien ja maan ajautuminen sisäisen sodan partaalle jätettiin sivuosaan. Sen seuraukset näkyvät nyt. Kuluvana vuonna on koettu täysin revisionistinen tulkinnan vyöry vuodesta 1918 sosiaalisen median ja taiteen eri muotojen avulla.

Sen myötä on luotu käsiteparit: Laillinen hallitus oli ”sortaja” ja vallan väkivaltaiseen anastamiseen ryhtynyt työväki oli ”sorrettu”, ”pahat suojeluskuntalaiset - viattomat kapinalliset” ja ”julmat valkoiset– ”syyttömät punaiset”. Näitä termejä monen eri tavoin käyttämällä ja korostamalla on päädytty asetelmaan ”valkoiset pahikset” ja ”punaiset hyvikset”. Tällä perusteella sosiaalisen median ahkerat ja erityisesti sen teini- ikäiset käyttäjät kyselevät, mitä ne punaiset tekivät, kun ne valkoiset heitä niin paljon tappoivat. On siis luotu asetelma, joka sysää kaiken väkivallan laillisen hallituksen joukkojen syyksi.

Miten tämä tilanne on saatu aikaan, siitä muutama esimerkki: Kuluvan vuoden aikana on julkaistu parikymmentä kirjaa, jotka tukevat edellä kuvattua käsiteasetelmaa. Edelleen on tuotettu useita taide-elämyksiä vahvistamaan edellä mainittuja asetelmia. Performanssit eri foorumeilla jopa kirkossa punakaartien tunnuksin ja marssilauluin ovat olleet kaikkein arveluttavimpia.

Seinäjokikaan ei ole säästynyt näiltä performansseilta. Viimeisin on pyörinyt Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon tiloissa. On pakko kysyä: Onko tämä harkittu provokaatio vai yli-innokkaiden lipsahdus?

Jorma Jokisalo

eversti

Seinäjoki