Lukijoilta: Hyvät vanhemmat ja varhaiskasvattajat!

Lukijoilta: Paluu tulevaisuuteen

Viime vuosien hyvä taloudenpito ja parantuneet työllisyysluvut näkyvät mahdollisuutena panostaa tulevaisuuteen. Vaikka ensi vuoden budjetti on edelleen alijäämäinen, on monista indeksileikkauksista voitu luopua. Jo pelkkä indeksien palautus helpottaa merkittävästi kuntien asemaa. Seinäjoen ja Lapuan kohdalla puhutaan miljoonien tulonlisäyksistä. Korkeakouluille ja moneen muuhun on luvassa myös lisäpanostuksia. Lue lisää