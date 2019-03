Lukijoilta: Hyvä ennuste tulevasta vaalituloksesta!

Lukijoilta: Muuttoliike elinvoiman moottorina

Etelä-Pohjanmaan keskeinen elementti on ollut väestö. Maakunnasta on lähdetty niin Amerikkaan, Ruotsiin kuin Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin. Lähteminen on ollut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana niin voimakasta, että väkeä on nyt muutama tuhat vähemmän kuin asukkaita oli 1970-luvun alussa. Tällä aikavälillä Suomen väestö on kasvanut liki viidenneksen. Jos väestönkasvu olisi täälläkin ollut samalla tasolla, asuisi maakunnassa nyt 40 000 ihmistä enemmän kuin tällä hetkellä asuu. Väestöä olisi noin 230000 henkeä. Lue lisää