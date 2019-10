Lukijoilta: Hyvä elämä

Jokaisella meillä on oikeus saada toteuttaa oman elämämme tarkoitus. Hyvän elämän edellytykset luodaan tai pilataan jo elämän alkumetreillä. Tullessaan kasvuvaiheessa kohdelluksi ainutkertaisena yksilönä ihminen oppii tuntemaan itsensä.

Hyvä elämä perustuu terveeseen itsetuntoon. Tällöin kasvavan ihmisen ei tarvitse alistua kasvattajansa tahtoon tai kenenkään muun ulkopuolisen käsitykseen maailmasta.

Hän saa itse löytää oman totuutensa asioista ja omista tunteistaan.

Aidosta itsestään vieraantunut ihminen ei tiedä, kuka hän on. Juurettomana hän on elä- mässään ikään kuin tuuliajolla. Siksi hän etsii kaiken tarkoitusta minuutensa ulkopuolelta ja on taipuvainen muiden johdatettavaksi. Tämä tie vie hänet yhä kauemmaksi hyvästä elämästä.

Jos luulet, että elämän tarkoitus, totuus tai jumalasi löytyy jostain itsesi ulkopuolelta, olet pahasti eksyksissä.

Raamatussa Jeesus sanoo: ”Kun te näette Minut, näette Isän, sillä Isä ja Minä olemme yhtä.” Jumalaa ei ole olemassa missään muualla kuin omassa sisimmässäsi. Harhassa elävä ihminen ei halua tätä nähdä. Kun löydät elävän veden lähteen sisimmästäsi, löydät ikuisesti läsnä olevan Jumalan. Raamatun mukaan ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Voiko tätä enää selvemmin sanoa?

Mutta elämää ei tarvitse selitellä uskonnollisin termein. Sanathan ovat vain symboleja ja usein puhumme kuin eri kieltä samasta asiasta! Elämä itsessään on pyhä ja kohdatessaan tämän pyhyyden ihmisestä tulee hyvin hiljainen. Sanat menettävät merkityksensä. Sanotaan, että ne jotka puhuvat eivät tiedä ja ne, jotka tietävät eivät puhu.

Syvällä sielun hiljaisuudessa voit kohdata elämän totuuden, joka on hyvän elämän perusta. Tämän kokiessasi tunnet suurta rauhaa ja iloa, koska tajuat olevasi pohjimmiltasi yhtä kaiken elämän kanssa.

Paikkasi maailmassa on juuri siinä, missä olet!

Et voisi ollakaan missään muualla. Voit olla kuin unessa ja uneksia olevasi mitä hyvänsä, mutta kun heräät, olet aina tässä.

Hyvän elämän takaa-ajo on kuin aaveiden metsästämistä. Se on sellaisen etsintää, mikä ei koskaan ole kadonnut! Se löytyy vasta, kun lakkaat sitä etsimästä...

Ilkka Vilkama

Alahärmä