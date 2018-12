Lukijoilta: Huomaako kukaan, kuinka huonosti me opiskelijat voimme?

Pyysin sosiaalisessa mediassa opiskelijoita kertomaan, miten he kokevat koulu-uupumuksen, sain paljon vastauksia ja tässä ovat toistuvasti esille tulleet asiat.

Tilanne on todella kriittinen ja tätä mielipidettä tukee löytämäni Ylen uutinen vuodelta 2017, josta otin pienen osan tähän: Stressi vaivaa erityisesti tyttöjä, joista 18 prosenttia on voimakkaasti uupuneita. Pojista voimakkaasti uupuneita on kahdeksan prosenttia; selvityksen mukaan nykyiset lukiolaiset ovat ensimmäinen sukupolvi, jossa lapset ovat stressaantuneempia kuin vanhempansa.

Mutta mistä tämä stressi oikein johtuu? Joku haluaa hyviä arvosanoja ja siten edetä haluamaansa ammattiin, toinen ei osaa priorisoida asioita ja kaikki kaatuu päälle.

Syitä on ihan äärettömästi, mutta eniten mitä kuulee sanottavan, on vanhempien ihmisten kommentointi siitä, kuinka laiskoja nykynuoret ovat. Toinen on se, että huoltaja kertoo pienen väsymyksen kuuluvan opiskeluarkeen.

Jossain vaiheessa näitä kommentteja kuunnellessa se normaalin ja uupumisesta johtuvan väsymyksen raja opiskelijalta katoaa ja hän kokee, että mikään tehty työ ei ole tarpeeksi ja näin keho alkaa pian käydä ylikierroksilla. Tietyllä aikavälillä tämä johtaa koulu-uupumukseen.

Koulu-uupumus on yksi niistä asioista, mitä ei huomaa, jos ei käytä aikaa ja tarkastele toista. En sano, että pitäisi toisen verikoira olla, mutta huoltajat, opettajat ja ystävät: pitäkää silmät auki ja kysykää lapsiltanne, opiskelijoiltanne ja ystäviltänne miten heillä menee. Usein asiasta puhuminen auttaa, itse stressiin tai jopa tilanteen tajuamiseen.

Usein itse uupumuksesta kärsivä ei itse tajua tilannetta, ennen kuin häneltä kysytään miten hän voi ja hän alkaa oikeasti tutkia sen hetkistä olotilaa.

Toinen asia mikä auttaisi, olisi teidän opettajien ymmärrys siitä, että meillä opiskelijoilla on muitakin kursseja sinun kurssisi lisäksi ja tämän kaiken lisäksi meillä pitäisi olla aikaa elää nuoruuttamme, sillä tämä aika on tasan ja vain yhden kerran elämässämme.

Olemme pahoillamme, jos juuri sinun mediaseurantasi tai 400 sanan esseesi ei ole valmis deadlineen mennessä. On kuitenkin fakta, että kaikkea ei lukiossa ehdi tehdä aina välttämättä ajallaan ja se, että saamme lisätehtäviä myöhästyneen esseen vuoksi, ei auta uupumukseen sitten alkuunkaan.

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä haluaisin esittää kysymyksen niin teille päättäjille kuin teille, jotka vähättelette koulu-uupumuksen vakavuutta.

Onko tosiaan niin, ettei nykyajan opiskelijoiden stressitaso ole tärkeä? Ajatteletteko niin, että vain kolmesta neljään vuotta se stressi kestää, että kyllä siitä selvitään kunhan vain päästään valmistumaan?

Niin ei pidä ajatella, meidän täytyy myös saada nauttia nuoruudesta, emme me halua olla mitään liukuhihnatavaraa.

Matilda Autio

Pohjanmaan lukiolaisten edunvalvontatiimin jäsen

