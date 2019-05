Lukijoilta: Huolellisuutta julkisiin kiinteistökauppoihin

Lukijoilta: Oikeistopopulismi on vaarallista

Historia on osoittanut, että oikeistopopulismi on vaarallista. Tästä huolimatta se on nousussa eri puolilla Eurooppaa. Tämän päivän oikeistopopulistien teemat ja toimintatavat ovat samoja kuin 1930-luvun vastaavilla liikkeillä. Myös kansalaisten suhtautuminen ääriliikkeisiin on samankaltaista, vaikka me tiedämme politiikan järkyttävät tulokset.