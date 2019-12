Lukijoilta: Hulevesiteatteri

Lukijoilta: Jokaisella on oikeus tukeen

Jokaisella väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneilla on oikeus tukeen ja apuun, oli sitten asunnoton, päihteidenkäyttäjä tai esimerkiksi nuori. Jokaisella on oikeus tukeen, on myös Kansallisen Väkivaltaobservatorion vuoden 2019 Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan kantava teema. Lue lisää