Lukijoilta: Homokysymys Raamatun valossa

Aikaamme leimaa voimakas homoeroottinen viritys ainakin läntisessä maailmassa. Siitä eivät ole voineet pysyä kaukana myöskään vallitsevat kirkolliset tahot. Millaisia kannanottoja on kuultu niiden suunnalta?

Olen vain hiukan raapaissut kirkollisia mediakannanottoja ja hämmentynyt täysin kirkon johdon kannoista. Mitä teologiaa se juuritaso edustaa, johon olen liitetty jo pikkulapsena? Tuntuu kuin olisin nähnyt pahaa unta.

Kuinka kauan jaksan tallustaa sen kirkkokunnan esikartanoissa ja päiväjumalanpalveluksissa, on varsin arveluttavaa selkeästi arvioidessani asiaa nyt.

Kun olen oppinut pitäytymään luotettavimpien Suomen ym. länsikielisten Raamatun käännösten sanomassa, olen luottanut Psalmien kirjoittajan sanaan/Ps.119:160: ”Sinun sanasi [=Pyhä Raamattu] on kokonaan totuus.” Tuo perusta on tarkoittanut minulle ja tarkoittaa yhä, että se jumala-usko, johon olen ev.lut. kirkossa aina luottanut, on opettanut Raamatun mukaan, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja käsitys homoliiton oikeutuksesta kirkossa on selvästi torjuttu.

Suomessa on katukuvassa nähty pride-kulkueita, joita johtavat Raamatun sanasta poikkeavasti homoliittoja kannattavat ja/tai itse niitä solmineet. Näillekö kirkossamme on nyt kirkon johto osoittanut hyväksyntänsä avoimesti? Olen mediatietojen mukaan käsittänyt tapahtuneen niin, jopa arkkipiispaa myöten. Jos niin on, en voi enää kuulua kirkkoon, jonka perusprinsiipit hylätään; ollaan siirtymässä jälkikristilliseen kirkkolaitokseen, jossa ilmeisesti virallistetaan vielä jopa moniavioparit. On johtopäätösten aika.

J. Pesonen

Alajärvi