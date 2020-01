Lukijoilta: Hirvijärven kannot, roskaaminen sekä vedenkorkeus

Lukijoilta: Suuntana uusi vuosi

Menneen vuoden huolet on kannettu, lahjat monille on annettu. Sitten vielä se uuden vuoden lupaus, jos pitää, harvinainen on se tapaus. Maailman menon kulkua muuttaisin, jos olisi minulla valta, niin monelta työntekijältä on tuolikin viety alta. Lue lisää