Lukijoilta: Hetki lyö

”Hetki lyö, viime hetki lyö. Kukaan aikaa lahjomaan ei käydä voi, milloinkaan…”

Työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet useilla eri aloilla. Perinteisesti liittojen neuvottelukierroksen avasivat työnantajien Teknologiateollisuus ja työntekijöiden Teollisuusliitto. Syksyn edetessä neuvottelut on aloitettu myös mm. metsäteollisuuden ja kemian sektorin aloilla.

Ammattiliitto Pron neuvotteluista on uutisoitukin varsin huolestuttavia yksityiskohtia. Ensi vuoden puolella neuvotellaan julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöiden työehdoista.

Taas on siis The Hetki.

Nytkään ei ole voitu hihkua, että onpa helppo liittokierros tulossa, päinvastoin. Tuntuu, että kierros kierrokselta menee hankalammaksi.

Eivätpä työnantajien edustajat toki koskaan työehtosopimusten umpeutuessa ilakoi, että ’nyt on massia mitä jakaa, duunareillekin!’.

Pikemminkin ollaan köyhiä ja kipeitä – itse asiassa vielä kipeämpiä kuin koskaan aiemmin.

Ilman kristallipalloakin rohkenen sanoa, ettei sellaista neuvottelukierrosta koskaan tulekaan, jossa neuvottelut menisivät kuin vettä vaan. Tietysti kyse on myös taktiikasta.

Silti täytyy sanoa, etteivät eri työpaikoilta tulevat yt-neuvottelu-uutiset ainakaan helpota tilannetta, vai onko sekin taktiikkaa?

Työntekijöiden viesti on yksiselitteinen: vuoden 2016 sovitun kilpailukykysopimuksen eli kikyn työajan pidennyksistä on päästävä eroon. Sen tehokkuudesta on oltu hyvin monta mieltä. Palkansaajien näkökulmasta on haastava löytää aitoja esimerkkejä työllisyyden lisääntymisestä tai tehokkuudesta. Työnantajien mielestä talkootunnit ovat tulleet jäädäkseen ja jatkossa niitä pitäisi olla vieläkin enemmän.

Joillakin työpaikoilla sentään paikallisesti päätettiin jättää kiky-tunnit joko tekemättä lainkaan tai ne on hyödynnetty työkykyä ylläpitävinä virkistys- tai koulutuspäivinä.

Ilahduttavaa, että löytyy myös työnantajia, jotka käsittävät, millä tehokkuutta ja tulosta kasvatetaan; lisäämällä työhyvinvointia. Kun olet tyytyväinen, olet tuottavampi. Hyvin vanha viisaus, mutta miksi sitä ei vain riittävän moni työnantaja ymmärrä?

Eräs esimerkki omituisimmasta tavasta tehdä kikyt on ollut kutsua työntekijät vielä viikonlopuksi töihin ilman, että on töitä, mitä tehdä. Siitä on kyllä tehokkuus kaukana! Kaupantekijäisenä on tullut vielä äärimmäisen turhautunut työntekijä.

The Hetki.

Se, millaisia työehtosopimuksia saadaan neuvoteltua, on pääosin työntekijöiden käsissä. Sinä ja minä olemme liitto, yhdessä. Nyt on duunareiden The Hetki – vain liittymällä oman ammattiliittosi jäseneksi olet omalta osaltasi neuvottelemassa työehtojasi. Siis myös sitä, saammeko kikyt pois työehtosopimuksista.

Sinä olet avainasemassa ratkaisemassa sen, millä palkalla työsi teet ja miten esimerkiksi saat perhe- ja työelämäsi sovitettua mahdollisimman sujuvasti arkeesi. Jos sairastut tai lapsesi sairastuu, oletko oikeutettu sairausajan palkkaan ja jos olet, miten pitkään?

Onko sillä väliä, tuletko palkallasi toimeen? Riittääkö se, että on työpaikka mihin mennä, mutta siitä huolimatta lompsasi loistaa tyhjyyttään?

Liity. Nyt.

”Hetki lyö, meille hetki lyö.”

Piia Yli-Heikkuri (sd.)

aluetoimitsija

Vaasa

