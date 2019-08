Lukijoilta: Heikko kunta, huono isäntä

Jotta kunta kehittyisi vakaasti, varsinkin maapolitiikassa kunnan päättäjien pitäisi osoittaa olevansa isäntiä talossa, eikä alistua vedätykselle. Kun tätä on seurannut 1970-luvulta lähtien, voi todeta että se kunta kasvaa, jossa tämä asia on ymmärretty. Tästä esimerkkinä maakuntakeskus Seinäjoki. Siellä maanhankinta perustetaan mm. maanmittauslaitoksen tilastoihin ja käytetään tarvittaessa lain suomaa lunastuslauseketta käyvän hinnan määrittämiseen.

Näin estyy kiusaus poliittiseen välistävetoon tai hyvä veli -verkoston hyväksikäyttöön. Kunnalle myynti on jo laissa muutenkin tehty edulliseksi, jossa vero-oikeudellinen vähennysprosentti on vähintään 80, kun se muuten tavallisissa kaupoissa on 20 tai 40.

Valitettavasti monissa kunnissa kuntapäättäjät ovat olleet heikkoja. On syntynyt maan tapa, ja riippuvuus, josta on vaikea päästä irti. Joku voisi puhua jopa rakenteellisesta korruptiosta.

Kallis vedätyshinta valuu ennen pitkää tilastoihinkin ja nostaa maapohjan hintaa. Näin on käynyt mm. metsämaan kohdalla, metsävähennys-menettelyn johdosta.

Seppo Passinen

HTM

Lapua