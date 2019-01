Lukijoilta: Hävittäjät korvattava täysimääräisesti

Lukijoilta: Psyykkinen ja fyysinen väkivalta

Ihmisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden loukkaus on väkivaltaa, joka on laissa kielletty! Tämän pitäisi koskea myös lasten kasvattamista, mutta liian monet puolustuskyvyttömät lapset ovat vailla heille kuuluvaa ihmisarvoa. Tällainen ”kasvatus” on kuin koiran kouluttamista. Mistä muualta kuin kotoaan koulukiusaajat ja muut toisten pahoinpitelijät saavat käyttäytymisen mallinsa? Lue lisää