Lukijoilta: Hävittäjäkauppa arveluttaa

Suomessa valmistellaan parhaillaan historian kalleinta asekauppaa, kun vuonna 1995 käyttöön otetuille Hornet-hävittäjille etsitään seuraajaa. Hinnaksi on arvioitu 7-10 miljardia euroa. Summa on lähes neljännes tämän vuoden valtion budjetin menoista. Käyttökustannukset (arvio) ovat vuosittain kymmenen prosenttia kaikista puolustusmenoista.

Elisabeth Rehn kertoo Johanna Vesikallion kirjoittamassa omaelämäkerrassaan (Otava 2014) miten toukokuussa 1992 runnottiin kokoon kymmenen miljardin päätökset ensimmäisen Hornet-kaupan tarpeisiin, yhdessä pääministeri Esko Ahon ja valtionvarainministeri Viinasen kanssa.

Muille hallituksen ministereille päätös tuli yllätyksenä, eikä heille annettu mahdollisuutta hankkia lisätietoja. Rehn sanoo tiedostaneensa, että ”tällaista ei demokratiassa päätöksenteko saa olla”. Perinpohjaista demokraattista keskustelua pidettiin mahdottomana, koska kaikki hankkeeseen liittyvät yksityiskohdat olivat ja ovat erittäin salaisia.

Suomen Kuvalehti on hakenut hankkeen taloudellisia laskelmia 25 vuoden salausajan päätyttyä Helsingin hallinto-oikeudesta. Se asettui kuitenkin sotilaiden puolelle ja oikeutti hakijan saamaan vain perustelumuistion, jossa taloudellisia laskelmia ei avata.

Suomen Kuvalehden mukaan (29/2019) erot koneiden arvioidussa hinnassa sekä käyttökustannuksissa ovat niin suuret, että ne herättävät kysymyksiä. Koneiden arvioitu hinta oli 3,2 miljardia (nykyrahassa) ja lopullinen hinta 4,4, miljardia euroa.

Nykyisten Hornetien elinkaarikustannukset ovat 7,5-8 miljardia, kun alkuperäinen arvio oli 1,5 miljardia euroa. Ja vielä, ennen Hornetien tuloa, kerrottiin koneilla lennettävän 12 000 tuntia, kun ne nyt jäävät 4 500 tuntiin/kone.

Millä perustellaan elinkaarikustannusten hurja nousu? Koneet on koottu Kuoreveden Hallissa, joten ammattitaitoa mahdolliseen koneen modifiointiin käyttöajan jatkamiseksi löytyy. Uusien hävittäjien hankintaa on perusteltu tarpeella puolustaa koko maata. Kun mahdollisella vihollisella on moninkertainen määrä vastaavanlaisia hävittäjiä, ”todellisen rähinän” tullen koneittemme määrä, noin 60 kappaletta, on liian pieni.

Koska edelliseen hävittäjäkauppaan liittyy vielä salailua ja näyttää siltä, että hankintaa johtavat määrittelemättömät ulkoparlamentaariset tahot, eduskunnan ei pitäisi myöntää varoja uusien koneiden hankintaan.

Esa Hyytinen

Hyvinkää