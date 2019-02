Lukijoilta: Hätähuuto nuorisostamme

Silloin kun vasta ”aiottiin” tuoda keskiolut kaupan hyllyille, naurettiin vastustajille, eihän kukaan rupea juomaan. Mehän laitamme ne pullot vain koristeeksi hyllyille.

Nyt näemme, kuinka nuorisomme on joutumassa ns. suurkuluttajiksi, joiksi kuningas Alko on kavalan suunnitelman mukana halunnutkin.

Eräskin viinakaupan johtaja oli huolissaan, kun sen kaupungin viimeisiä suurkuluttajia kuopattiin, että mistä nyt ostajia, kun myyntiluvut ovat alkaneet laskea. Hän teki ”viisaan” löydön: nuorisosta! Muutenhan Alko joutuisi konkurssiin. Samoin ne limuviinat ovat juuri sen katalan juonen seurausta sekä siiderit. Juopoksihan tullaan juomalla.

Onhan teidän päättäjännekin eläkepäivänne vaarassa, sillä kuinka nämä juopot voisivat kyetä työelämään, kun ovat jo pian rappiotilassa ja teille ei sitten voitaisikaan maksaa sitä ns. ansaittua eläkettä. Raamatussa on se tiedossa: ”Se joka viettelee yhden näistä pienimmistä ja vähimmistä on parempi, että laitetaan myllynkivi kaulaan ja upotetaan meren syvyyteen.”

Toinen lapsiamme tuhoava seikka on teidän seksikasvatuksenne. 15- ja jopa 12-vuotiaat varsinkin ovat stressattuja sen suhteen, kun kouluissa ja joka tiedotusvälineissä sitä vouhotetaan. He kokevat itsensä epänormaaleiksi, jos eivät aloita sitä kiireesti. Kun koulussa neuvotaan pitämään ehkäisyväline aina penaalissa ja vielä neuvotaan sen käytössä. Johan siinä jo viimeistään himot heräävät.

On se kumma, ettei sitä nykyään osata tehdä opettamatta, kun on ennenkin osattu ja lisäännytty. Miksi tehdään noin 50 miljoonaa aborttia eli on murhattu niin monta lasta sen jälkeen, kun sitä on ruvettu vouhottamaan. Eli ei enää kasveta Jumalan pelkoon. Vielä tulee olemaan ihmiskunnalla totiset paikat.

Onneksi nuoriso on herännyt itse puhtauteen mottona: aito rakkaus agape; ei himo; jaksaa odottaa, vieläpä Amerikoissa. Siellä moraali on ollut muutenkin korkeammalla tasolla kuin meillä täällä Suomessa. Nuoriso allekirjoittaa oikein sopimuksen, sitovan sellaisen, on jo Suomenkin nuorisosta osa liittynyt siihen.

Leena Kivistö

Jalasjärvi