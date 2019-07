Lukijoilta: Haluatko homeongelman?

Epätoivoiset ajat vaativat epätoivoisia tekoja. Se tuli ensimmäisenä mieleen, kun luin, että Evijärven seurakunta huutokauppaa homeisia tavaroita (Järviseudun Sanomat 3.7.2019).

Seurakuntatalon tilanne on surullinen ja valitettava. Monilla meistä on muistoja päiväkerhosta, muistotilaisuuksista ja muusta toiminnasta. Ne liittyvät itse seurakuntataloon, sen tavaroihin ja seiniin. Nämä seinät ja tavarat eivät kuitenkaan ole enää entisensä: lämpimistä muistoista huolimatta ne ovat nyt myrkyllisiä ja saastuneita, eikä niitä voi pelastaa. Sen sijaan ne voivat myrkyttää yhä useampia koteja ja ihmisiä, mikäli tavaroita edesvastuuttomasti huutokaupataan ja luovutetaan eteenpäin.

Huutokaupan järjestäminen saastuneille, homeisille tavaroille ei välttämättä ole lain vastaista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi moraalisesti oikein tai missään määrin hyvän tavan mukaista.

Homeisia tavaroita on verrattava tuhovoimaltaan tulipaloon: molemmat vievät kaiken mennessään. Homeen jäljiltä tavara kuitenkin näyttää ja tuntuu entisenlaiselta ja käyttökelpoiselta, mitä se ei kuitenkaan ole. Se on aikapommi, joka räjähtää ihan varmasti.

Huutokaupan suunnittelu – saati järjestäminen – on vastenmielistä ja osoittaa homeongelman vähättelyä ja suoranaista ymmärtämättömyyttä. Ymmärrän, että joka ikinen euro tulee uusia toimitiloja suunniteltaessa tarpeeseen, mutta millainen hinta annetaan lähimmäisten terveydelle ja kodille?

Kyse ei ole vastuusta ja siitä, onko ostaja ymmärtänyt huutokaupattavan tuotteen olevan yksiselitteisen pilalla, vaan mikä on eettistä ja moraalisesti kestävää toimintaa. Kun ostaja huomaa virheensä, onnellisissa tapauksissa ehkä vuosien päästä, on liian myöhäistä. Terveys ja koti on menetetty.

Seurakuntalaisten tapoja auttaa löytyy varmasti muitakin (esimerkiksi talkooapu, tavaralahjoitukset, tapahtumien järjestäminen), kuin homeisella tavaralla oman elämänsä pilaaminen.

Pilkkahinnalla saatava tavara luonnollisesti houkuttelee, mutta tätä ja ihmisten auttamisen halua ei pitäisi käyttää hyväksi. Eihän meistä kukaan vapaaehtoisesti hyppää kalliolta tai juokse auton eteen vain kokeillakseen, että tapahtuuko mitään. Saman tulee koskea homeisen tavaran hankkimistakin.

Mikäli jostain ihmeen syystä harkitset homeisen tavaran ostamista omaan kotiisi omasi ja läheisesi terveyden pilaamiseksi, tutustu esimerkiksi sivustoon www.homepakolaiset.fi tai Home SWEET Home -sivuun Facebookissa. Home – äänettömänä ja usein näkymättömänä – aiheuttaa pitkäaikaisia ja invalidisoivia sairauksia.

Sen puhdistaminen on usein käytännössä mahdotonta: esimerkiksi pöydistä ja tuoleista tulisi ottaa kaikki ruuvit irti, jokainen ruuvi ja kolo pitäisi puhdistaa erikseen, eikä puhdistus silti välttämättä onnistu.

Voi vain hämmästellä, miten samaa ohjeistusta noudattaen puhdistetaan esimerkiksi piano, joka ilmeisesti myös on huutokaupattavien tavaroiden listalla. Homepakolaiset-sivustolla on lisätietoa puhdistuksen vaikeudesta.

Haluatko ottaa riskin siitä, että joko sinä tai läheisesi sairastuu? Tai että joku ystäväsi ei voisi enää käydä luonasi, kun sisäilma on tietoisesti myrkytetty homeisilla tavaroilla? Oman seurakunnan auttaminen ja tukeminen on tärkeää, mutta ei oman ja läheisten terveyden kustannuksella.

Susanna Kultalahti

Vaasa