Lukijoilta: Halpuutus on vastuutonta

S-ryhmä on nostanut halpuutuksen jälleen näyttävästi esiin. Totuus kuitenkin on, että suomalaista ruokaa on mahdotonta myydä kestävästi halpuutetuilla hinnoilla.

Yhä useampi maatila lopettaa, ja yrittäjätulo on romahtanut. Monen elintarvikkeita jalostavan yrityksen taloudellinen tilanne on huolestuttava. Päivittäistavarakauppojen taloudellinen tilanne on varsin hyvä.

Suomalainen ruoka on useilla mittareilla mitattuna todella vastuullista. Tuoteturvallisuuteen, ympäristön tilaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvät vaatimukset ovat kilpailijamaihin verrattuna korkeat. Nämä vaatimukset nostavat tuotantokustannuksia. Koko ruokaketjun pitäisi yhdessä viestiä ruokamme vahvuuksista, jotta arvoketjuun kertyisi enemmän jaettavaa. Halpuutetulla hintamielikuvalla tämä vuosikymmenten työ kuitenkin vaarannetaan.

Kun esimerkiksi maitohyllyyn tuodaan 69 sentistä 59 senttiin halpuutettu perusmaito, on kalliimpien lisäarvotuotteiden myynti vaikeampaa. Hintaeron kasvaessa hintaherkkien kuluttajien käsi tarttuu useammin halvempaan, ja lisäarvotuotteen valitseminen tuntuu kivuliaammalta.

Jos hintaero kasvaa liikaa, brändituotteen kulutus vähenee. Lisäarvotuotteiden ja halpuutettujen perustuotteiden hintojen välillä vallitsee näin tiivis yhteys. S-ryhmä tarjoaa säännöllisesti ratkaisuksi maatalouden kannattavuusongelmiin lisäarvon tuottamista, mutta halpuuttaminen painaa koko valikoiman hintatasoa alaspäin.

Ruokaketjua vaaditaan aktiivisemmin mukaan toimiin ilmaston, vesistöjen, eläinten hyvinvoinnin ja terveellisen ravitsemuksen puolesta. Jos ostamme enimmäkseen kaupan omilla merkeillä varustettuja Rainbow-, Kotimaista- tai Pirkka-tuotteita, jää tuottajalle ja teollisuudelle yleensä vähemmän käteen toiminnan kehittämistä varten.

S-ryhmä tiedotti näyttävästi käynnistävänsä tulevaisuustyön suomalaisen ruokaketjun puolesta. Ponnistelut näyttäytyvät nyt erikoisessa valossa, kun ruokaketjun luottamusta nakertava halpuuttaminen kiihtyy.

Moni pohtii, miten tehdä kauppareissulla vastuullisia valintoja. Teollisuus saa yleensä paremman katteen brändituotteista, kuin ankarasti kilpailutetuista kaupan merkeistä. Tällöin myös tilityskyky tuottajalle on parempi, jolloin tiloilla on mahdollisuus panostaa eläinten hyvinvointiin ja ympäristötoimiin. Kannattaa siis suosia kotimaisia brändituotteita, jotka parhaimmillaan ovat myös tuottajien omistamien yritysten valmistamia. Tämä on myös tae siitä, että teollisuus pystyy kehittämään uusia, kotimaisia innovaatioita kauppojen valikoimiin.

Kulutamme ruokaan suhteellisesti vähemmän rahaa, kuin koskaan ennen. Kestävästi tuotettu suomalainen ruoka maksaa tuontitavaraa enemmän. Halpuuttaminen heikentää ruuan arvostusta, ja lisää näin ruokahävikkiä. Jotta voimme turvata puhtaan suomalaisen ruuan riittävyyden kaikille suomalaisille, on halpuutuksesta siirryttävä ruuan arvostuksen ja reiluutuksen tielle.

Risto Lahti (kesk.)

maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja

Ilmajoki