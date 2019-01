Lukijoilta: Halpa työntekijä voi aiheuttaa ison vahingon

Ennen sanottiin, että viiden markan mies tekee kympin vahingon. Mutta nykyisin isopalkkaiset tekevät yhteiskunnalle älyttömiä vahinkoja. Alkusyy siihen on, että kaikessa toiminnassa on tapahtunut täydellinen kuperkeikka.

Entisaikoina lapset olivat pienestä lähtien mukana seuraamassa käytännön työtä ja toimintaa, koko kasvu- ja kouluaikana paljon mukana myös. Siinä kasvoivat ne käytännön ihmiset, joita on vielä näkyvissä tänä päivänä.

Väittäisin, että menestyvät ihmiset kaikilla aloilla ovat paljon käytännössä edellä, kun on nuorena ollut mukana. On sama missä työssä tai toimessa on ollut.

Mielestäni henkilö, joka omaa käytäntöä ja hankkii koulutusta, on työhönsä pätevämpi kuin henkilö, jolla on vain teoriakoulutus ilman käytännön tietoa. Joillakin aloilla on myös oltava yhteistyökykyinen.

Tulee mieleen tulevaisuus. Askarrellaan maailmankaikkeuden puolesta ja rakennetaan kaikille muka sopivaa leluyhteiskuntaa.

Vain osa kansasta tekee todella tuottavaa työtä.

Kaivattaisiin selvitys, joka koskee suurta kansan osaa, jotka ovat tehneet pitkän päivätyön. Eikö olisi tarve julkaista miljardit? Montako miljardia heiltä leikattiin, vähennettiin ja hintoja nostettiin?

Nähtäisiin, mikä on todellisuus, koska maksamme näitä rasituksia edelleen. Olisi halua tietää, mikä oli niin tärkeä paikka, että näin tehtiin.

Risto Järvimäki

Kauhajoki