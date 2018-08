Lukijoilta: Haittamaahanmuutto on saatava kuriin

Heinäkuun lopussa poliisi poisti vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen Finnairin koneesta, kun hän esti koneen lähdön matkaan vastustaessaan kielteisen turvapaikan saaneen palautusta tietämättä asian perusteita. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolusti Pennasen mielenilmaisua ja nimesi toimet rohkeaksi kansalaisaktivismiksi.

Vihreidenkin on hyvä muistaa, että suomalaista yhteiskuntaa ja sen toimintaa säätelevät lait. Kaikkien, jotka asuvat Suomessa, täytyy noudattaa Suomen lakeja. Moni suomalainen pelkää oman ja läheistensä turvallisuuden puolesta, kun kielteisen päätöksen saaneita ei saada ulos maasta, mutta hekään eivät voi omin käsin lähteä poistamaan turvapaikanhakijoita rajan yli. Laki on laki, ja sitä on kaikkien noudatettava.

Haittamaahanmuutosta tulee jatkuvasti lisää kustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Tällä hetkellä järjestelmä on niin järjetön, että turvapaikanhakijoita istutetaan jopa vuosia tyhjän panttina vastaanottokeskuksissa. Verorahaa kuluu toimettomien ihmisten asuttamiseen ja syöttämiseen, ja tilanne kuormittaa vakavasti myös turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä.

Yhteiskunnan varoja ei tule ohjata maahantunkeutujien lompakoihin vaan siten, että hakemusten käsittelyyn saadaan lisää resursseja, jolloin turvapaikanhakupäätökset saadaan nopeammin tehdyksi. Kielteisen päätöksen saaneet ihmiset tulee myös välittömästi saada ulos Suomesta.

Kouluissamme ja terveydenhuollossa kiristetään jatkuvasti rahankäyttöä. Suomen valtion tulee turvata suomalaisille hyvä ja turvallinen kotimaa eikä ajaa ihmisiä ahdinkoon sillä, että maahan vyöryy jatkuvasti uusia tulijoita. Maamme tekee koko ajan lisää velkaa, eikä taloutta ja ihmisten hyvinvointia saada kuntoon sillä, että haittamaahanmuutosta koituu veronmaksajille satojen miljoonien eurojen lasku pelkkinä vastaanottokeskuskuluina.

Montako suojahanskaa hoitajille ja vaippaa vanhuksille saataisiin samalla rahalla? Montako homekoulua saataisiin korjattua, jos rahat käytettäisiin oikein? Maahanmuuton ja kotoutumisen epäonnistuminen aiheuttaa Suomessa vakavia ongelmia, eikä nykymeno voi enää jatkua. Kun Kela tai vastaanottokeskus maksaa, se olet sinä, joka maksat.

Micael Westerholm

eduskuntavaaliehdokas (ps.)

Mustasaari