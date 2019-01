Lukijoilta: Haittakoira vastaan hyötykoira

Parahin Tapani Sipilä! Solit taas kirjoottanu Ilikkahan 19.1. noista haittakoirista. Ku luin sun ekan kirjootuksen, nauroon aivan kippuras! Ny oli jollaki huumorintajua, mutta tämän toisen kirjootuksen myätä tajusin, jotta soot vissihin sittenki tosissas.

Te paljon opiskellehet ootte joskus sellaasia, jotta teistä tuloo yhren asian ihmisiä. Sullon ny miälen päällä tua ilimastonmuutos. Siinä soot oikias, jotta se on totta.

Mutta tiäräkkö, jotta nua haittakoirat on mun miälenterveydelle ollu aika korvaamattomia. Ku moon märäänny sängynpohojas, niin se haittakoira on ollu pakko viärä pihalle. Se on pitäny elämänsyrjäs kiinni. Minen oo tarvinnu lääkärin troppia, moon tarvinnu vaan haittakoiran.

Eikä oo tarttenu miättiä lentoonlähtyä, ku on kiinni haittakoiran hoiros. Me matkustellahan täs kotinurkilla kävellen peräjulkkaa monta kertaa päiväs, minä ja haittakoirat! Ihaallaan luantoa, kesää talvia joka kelis. Sanovat, jotta liikunta pitää ihmisen kunnos. Yhden haittakoiran kans käyn kattomas noita muistamattomia vanhuksia. Ku ne silittelöö pikinokan turkkia, niin ne alakaa muistella omia haittakoiriaan, vaikkei ne tiärä onko ne itte puus vai maas. Niin suuri vaikutus eläämellä on ihmisen miäleen, jonka sä valkotakkisena toki tiärätkin.

Minä jätiin ne kersat tekemätä, soon mun ilimastoteko. Ku sulla ny on tua ilimastonmuutosahristus päällänsä, niin pitääskö sun sitä alakaa saarnaamahan? Enemmän siitä olis hyätyä, ku parista haittakoirasta.

Ku sä jourut elämähän iliman haittakoiraa tuan vakaumukses takia, niin jos kaipaat ressihis lääkettä, niin tuu meillä käymäs niin saat silitellä näitä haittaelukoota! Se laskoo verenpainetta ja teköö hyvää pääkopalle. Tuloo sitte miäleen muitaki asioota ku ilimastonmuutos ja toisten ihimisten elämänvalinnat ja niistä kirijoottelu siihen sävyhyn, että varmasti jokku pahoottavat miälensä. Sellanen ihminen ei takuulla tee niinku sä toivot ja hävitä sitä sun miälestä haittakoiraa, ku se sen ihmisen miälestä on varsin hyädyllinen koira, ihan niinku munkin miälestä meirän koirat.

Maria Kylmäluoma

useamman haitta- sekä hyötykoiranomistaja

Seinäjoki