Lukijoilta: Graffitia kerrakseen

Vanhan vesitornin viereiseen kellariin Mallaskosken panimon kupeeseen on Seinäjoelle ilmestynyt paikallisen persoonan, Erkki Vierin, parimetrinen päänkuva palavalla tulitikulla ja lentävällä tupakintumpilla ryyditettynä, missä englanniksi annetaan ymmärtää, että paikallista legendaa pitäisi tukea.

Facebookissa kuva sai poikkeuksetta ihastelua osakseen ja laajaa huomiota, sillä teos on kiistatta aivan huikealla taidolla tehty. Loppujen lopuksi tässä taiteellisessa lahjakkuudessa teoksen anti ainoastaan onkin.

Ensimmäinen ongelma on se, että graffiti on luvatta tehty minkä Ilkkakin tiesi kertoa. Ja pienenä kuriositeettina mainittakoon tähän sen lisäksi, että ko. kiinteistö on kaupungin omaisuutta.

Graffitien tekijöiden iänikuiseen mentaliteettiin on kuulunut luvatta tekeminen, pieni anarkistisuus, jonka pohjalta ymmärtää hyvinkin että yhdenlainen hengenheimolainen tähän kellarin seinään piti pätkäistä.

Erkki Vieri näet on istunut vankilassa 21 vuotta ja 13 päivää. Tämän hän on kertonut 70-vuotissyntymäpäivähaastattelussa Eparissa vuonna 2015. Vieri kertoi myös tehtailleensa rikoksia laajalla skaalalla.

Yleisessä tiedossa on myös tuhopolttoyritys Lakeuden Ristiä kohtaan, takavuosien NYT-liitteessäkin kerrottuna, minkä vuoksi palava tulitikku graffitissa saa aikaan aika mustan analogian.

Sitä oli vain vaikea ymmärtää, miksi luvatta kaupungin kiinteistöihin taiteillut henkilö sai esiintyä ikään kuin lähdesuojan piirissä taiteilijanimellään Ilkan artikkelissa. Voisinko minäkin maalata pienen maalausopiskelun jälkeen vaikkapa Vihtori Kosolan kaupungintalon seinään omiin nimiin ja esiintyä Ilkalle Tammimies-taiteilijanimellä kertoen monet syyt moiseen?

Jutusta kumpusi myös sekin esiin, että tekijä ei ole nähnyt Vieriä 20 vuoteen, joten yks kaks Vierikin varmasti hoksasi tulleen isketyksi kaupungin kiinteistöön ilman, että häneltä olisi lupaa kysytty. Tällainen vaikutelma jäi, kun missään ei puhuttu Vierin suostumisesta asiaan. Melkoista tyylitajun ja käytöstapojen puutetta moinen temppu osoittaa, mikäli näin on.

Vaan kun kesätauko kaupunginvaltuustolla ja -hallituksella on Seinäjoella ohi, asialistalle kannattaisi ottaa graffitiin suhtautuminen ja miettiä, onko Vieri taustoiltaan aivan sopiva henkilö moiseen graffitiin kaupungin pinnoissa ja voisiko kyseiseen pintaan ajatella jotain muuta henkilöä samantasoisesti maalattuna? Joku Mallaskosken historiaan tai Seinäjoen kaupunkiin liittyvä vaikkapa?

Ja myös sitä sopii pohtia, että mitäs seuraavaksi, jos Vierin habitus annetaan olla kaupungin pinnassa? Mitä tällöin seuraavaksi näiltä spraypulloanarkisteilta odotettavissa?

Miettimistä kerrakseen.

Timo Ekman

Seinäjoki