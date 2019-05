Lukijoilta: EU turvaa palkansaajan ja eläkeläisen oikeuksia

EU:n perusarvot ovat oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja mielipiteenvapauden periaatteet. Nämä arvot ovat erityisen tärkeitä palkansaajille, eläkeläisille ja pienyrittäjille. EU:n arvojen säilyminen ei ole itsestäänselvyys, niiden säilymisen puolesta kannattaa äänestää. Perinteiset palkansaajapuolueet puolustavat vahvasti kuntatasolla, Suomessa ja EU:n ryhmittymissään näitä arvoja.

Juuri nyt Euroopan oikeistopopulistit kyseenalaistavat voimakkaasti nämä kansalaisten EU-perusoikeudet. Suomen perussuomalaiset vaikuttavat EU:ssa oikeistopopulistisissa ryhmittymissä, joille tyypillistä on pyrkimys murentaa yhteisön toimintaa.

Aiemmin saarnaamastaan EU-erosta nämä ryhmittymät vaikenevat nykyisin, koska tietävät äänestäjien ymmärtävän, että ero johtaisi massiiviseen joukkotyöttömyyteen ja taloudelliseen katastrofiin, kuten Englannissa on nyt käymässä.

EU:n vahvuus tavallisen kansalaisen ja laillisesti toimivien yritysten näkökulmasta on se, että EU- alueelle on luotu yhteistä normistoa yhteiskunnallisesti epäterveen toiminnan kitkemiseksi. Esimerkkinä epäterveestä toiminnasta on ollut ns. ”lähetettyjen työntekijöitten” alipalkkaus.

Suomessa tämä on johtanut siihen, että yhteiskunnallisesti vastuuttomat yritykset ovat irtisanoneet suomalaisia työntekijöitään ja siirtyneet käyttämään ulkomaista lähetettyä halpatyövoimaa.

Populistisen ristiriitaisen politiikan räikeänä esimerkkinä käy perussuomalaisten puheenjohtajan EU-parlamentaarikon Jussi Halla-ahon käyttäytyminen äänestettäessä EU-parlamentissa lähetettyjen työntekijöitten direktiivistä.

Halla-aho äänesti poliittisen ryhmänsä linjan mukaisesti direktiiviä vastaan. Käytännössä hän kannatti sitä, että suomalainen työntekijä voidaan syrjäyttää ja työ antaa lähetetylle ulkomaiselle halpatyöntekijälle.

Äänestyspäätöksellä EU- vaaleissa on todellista merkitystä, sillä suuria lupaava populismi nakertaa lopulta oikeuksiamme.

Lasse Vertanen (sd.)

kunnanvaltuutettu

Evijärvi