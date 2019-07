Lukijoilta: Etelä-Pohjanmaan piirillä on paljon sananvaltaa Keskustan puheenjohtajakisassa

Keskustan puheenjohtajakisa lähti toden teolla käyntiin molemmin puolin juhannusta, kun Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni ilmoittautuivat tehtävään ehdokkaiksi. Puheenjohtajan saappaat tulevat täytettäviksi 7. syyskuuta järjestettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa.

Puolueemme menestys eduskuntavaaleissa kertoo, että uudella puheenjohtajalla on suuri työ saada keskusta nousu-uralle ja takaisin kannatusmittausten kärkeen. Yhteinen päätöksemme lähteä mukaan hallitukseen kertoo edelleen halustamme kantaa vastuuta koko Suomesta. Kynnyskysymyksemme olivat vahvasti aluepoliittisia ja yrittäjyyttä tukevia. Uudella puheenjohtajalla on vahva suunnannäyttäjän rooli siinä, että keskustan kädenjälki näkyy toteutetussa politiikassa.

Puheenjohtajan ominaisuuksista on löydyttävä jämäkkyyttä ja kokemusta, mutta myös uudistusmielisyyttä. Koko Suomen asian on oltava keskeisesti mielessä joka päivä. Joukkoja on johdettava edestä jokaisena hetkenä ja kenttää kuunneltava herkällä korvalla. Hyvä esiintymiskyky mediassa on tärkeä ominaisuus. Puheenjohtaja on keulakuva, jonka mukana puolueen kannatus nousee tai laskee.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana Antti Kaikkonen toimi tasapuolisesti, mutta määrätietoisesti sekä kenttää kuunnellen että kiertäen. Uskomme, että hänen johtamistapansa on se, mitä keskusta nyt tarvitsee.

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri on puolueen toiseksi suurin piirijärjestö. Halutessamme voimme olla vahva vaikuttaja puolueemme sisällä. Mitä yhtenäisemmin toimimme, sitä parempi sananvalta meillä eri asioissa on.

Kesä on tapahtumia täynnä joihin puheenjohtajaehdokkaat ovat tervetulleita. Kenttäväkemme on syytä saada hereille ja innostaa mukaan Kouvolan puoluekokoukseen täydellä edustuksella.

Esko Lehtimäki

Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja

Teuva

Pasi Kivisaari

kansanedustaja

Seinäjoki

Mikko Savola

kansanedustaja

Ähtäri