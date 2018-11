Lukijoilta: Ennakkosensuuriko Seinäjoen pääkirjastoon?

Seinäjoen Oikeutta eläimille -yhdistyksen ja kaupunginkirjaston järjestämä tilaisuus sai jo ennakkoon Seinäjoen kaupunginhallituksen toiselta varapuheenjohtajalta ja Kansalaispuolueen varapuheenjohtajalta Piia Kattelukselta ja kahden hengen puolueensa puheenjohtajalta ja vantaalaisen, Arlan maidonhankintajohtaja Sami Kilpeläisen käämit käryämään. Päinvastoin luulisi Arlan maidonhankintajohtajaa kiinnostavan eläinten elinolot ja kohtelu?

Edellä mainittujen Kattelus/Kilpeläinen omistama Seinäjokinen-lehti on kysellyt kaupunginhallituksen jäsenten kantoja, mutta vain kolme vastasi. Kaupunginhallituksen jäsenet, ensimmäinen varapuheenjohtaja, Raimo Ristilä evp. poliisi (kok.), toinen varapuheenjohtaja Piia Kattelus, poliisi (KP) ja jäsen Aki Ylinen, broileriyrittäjä (kesk.) eivät hyväksyneet materiaalin esittämistä kirjastossa.

Sami Kilpeläisen Facebook-sivulla Piia Kattelus uhoaa ennakkoon 14.11.2018 lähettämällään viestillä Seinäjoen kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajalle: ”Hei Jorma ja Heikki”! Miten perustelette, että Seinäjoen kaupunki on järjestämässä oheisen tapahtuman. Saamani tiedon mukaan ’kirjailija’ XX odottaa parhaillaan oikeuskäsittelyä liittyen laittomaan iskuun maatilalle. Oikeutta eläimille -järjestön toiminnassa on mukana useita rikoksista tuomittuja henkilöitä. Lisäksi kirjastossa esitetty materiaali on hankittu laittomasti. Jos tapahtumaa ei peruta, tulen nostamaan asiasta metelin. Yst. Piia Kattelus”

Tilaisuus pidettiin ja se sujui rauhallisesti. Piia Kattelusta ei näkynyt, eikä kuulunut meteliä? Tätä mielipidettä kirjoittaessani ymmärrän sen, jota tämän jutun poliisikunta ei ole ymmärtänyt. Jos odottaa oikeuskäsittelyä, ei ole vielä syyllinen.

Onko niin, että yllämainitut haluavat sensuroida ennakkoon kirjaston tapahtumia? Pitääkö taas alkaa raportoida poikkeavuuksista keskusvalvomolle?

Myös karjataloustuotteiden nautiskelijana ymmärrän sen, että mitä enemmän julkisuudessa velloo tietoa eläinten hyvinvoinnista, sen paremmalta tuotteet maistuvat.

Aki Ylinenkin on tuotteineen kuluttajien mielipiteiden armoilla, joskin nyt julkisesti mielipiteensä asiasta esittäneenä.

Markku Makkonen

Seinäjoki