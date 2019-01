Lukijoilta: Eläköityminen tekee viisaaksi

Lukijoilta: Sata ja yksi vuosi näihin aikoihin

Sadan vuoden viha on suuri käyttövoima. Parin vuoden aikana on riekuttu monin tavoin Suomen itsenäisyyttä vastaan. Joukko on ollut toki hyvin pieni, mutta äänekäs. Että ne punakaartinaiset olivatkin sankareita? Lue lisää