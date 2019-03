Lukijoilta: Eläkeliitot, pääsyylliset, katsokaa peiliin

Suuttukoon ken haluaa, mutta pääsyyllisiä vanhustenhoidon nykytilaan, kuin myös inhottavaan ja sairastuttavaankin digirasismiin ovat eläkeläiset ja nimenomaan heidän lukuisat liittonsa. Mikään muu ammattiliitto, koululaitos, opiskelijat yms eivät olisi tyytyneet kymmeniä vuosia seuraamaan sivusta tällaista kaltoin kohtelua. Sotekin olisi valmis, jos meissä olisi ollut särmää.

”Seniorit on räjähdysmäisesti kasvava voimavara”, toteaa Lenita Airisto usein. Tilanne vaan on täysin naurettava: Lukuisissa eläkeliitoissa on yhteensä korkeintaan 320 000 jäsentä, vaikka eläkeläisiä on noin 1,5 miljoonaa.

Määrä kasvaa koko ajan, mutta eläkeliittojen ja järjestöjen jäsenmäärät eivät, vaikka joku asiaa tuntematon toista väittäisi. Esimerkkinä suurin, Eläkeliitto, jäsenmäärä oli jo 10–15 vuotta sitten sama 129 000, kuin tänään. E-P:n piirissä sama seisova vesi: 19 000:n kieppeillä.

Miksi kukaan ei kysy ideaköyhyyden ja kyvyttömyyden perään. Muut käyttävät joukkovoimaa, mutta eläkeläiset eristäytyvät.

Puhutaan vanhusasiamiehestä ”pelastajasta”, mm. Risikko ja Vihriälä, samaa vaikutus kuin miettisi ostanko lähikaupasta kokista tai limsaa.

E-P:n piirin uusi pj. Esko Ahonen erehtyy kutsumaan jäseniään ”dynaamiseksi” joukoksi! Miettisimme sitä, miksi neljä viidestä eläkeläisestä ei kuulu mihinkään järjestöön. Ideapalaverit ja nykyaikaiset esitteetkin ovat utopiaa.

Entäpä eduskunta ja meidän EETU: Netissä 84 000 ihmistä laittoi nimensä adressiin eläkeindeksin korjaamisen puolesta. Meni kuin Kankkulan kaivoon. EETU oli kuin pissa sukassa, vaikka olisi voinut edes raivota.

Edunvalvonta on ykkösasia kaikkien liittojen säännöissä, mutta täysin hampaatonta. EETU:n nykyinen puheenjohtaja, Kansallisten Senioreiden Raimo Ikonen sanoo, että ”taitetun indeksin poistamista on käsitelty, mutta siihen ei ole haluttu puuttua”

Soitin edelliselle pj:lle Eeva Kuuskoskelle. Kysyin onko keskusteltu liittojen yhdistämisestä: ”Eipä siellä juuri ole sitä ollut esillä” oli Eevan vastaus.

Oma eläkkeenikin on huonontunut vuodesta 1995 noin 31 %. Minkä liiton jäsen kestäisi tällaisen kohtelun.

Yhteiskunnassamme on asennevamma, sanoo Suomen Senioriliikkeen Matti Hellsten. (29.12.2017/oma lehti) Olkoon, mutta suurin asennevamma on meissä, aataminaikuisissa eläkejärjestöissä. Ei pieni ja vaatimaton ole aina kaunista.

Seinäjoen EL ry:kin juhli vuosijuhlaansa ruokalassa, puuduttavalla puhe-ohjelmalla. 860 jäsenestä reilut 140 paikalla, marraskuun tapahtumassa vain 27 sierainparia.

Jos meillä olisi vain yksi eläkeläisliitto, sellainen johon liityttäisiin automaattisesti, kun ikä edellyttää. Liittyminen olisi henkisesti helppo, koska se ei toisi mieleen mitään poliittista, uskonnollista tms estettä. Muutut vain Senioriksi. Paras nimi ikäihmisten yhdistykselle.

Menneisyys todistaa, että poliitikko pelkää vain häpeä ja massan voimaa.

Politiikka olkoon aivan eri asia. Seniori saa vaalikopissa toimia kuin ennenkin. Meillä on kaksi yhteistä ongelmaa: a) Terveys ja sen hoito ja b) Eläke oikeudenmukaiseksi. Hoitaisimme yli miljoonan jäsenen liittona ne omalla tiukalla tavallamme, vähän SAK:n malliin. Tänään olemme vain voiman ja edunvalvonnan käyttöön kykenemätön suuri, harmaa ja heterogeenien massa. Katselemme kiltisti sivusta, kun olojamme kurjistetaan, vaikka meidän pitäisi olla pääosassa.

Seinäjokelaisena olisin ylpeä kaupungistamme, jos meillä olisi yksi SS-ryhmä, Seinäjoen Seniorit. Jos olisi, niin meillä olisi omat toimitilat, korvausta nauttivat toimintojen kärkihenkilöt ja, mikä parasta, painoarvoa ja sponsoreitakin. Miksi Seinäjoki ei siihen kykenisi, kun syntymäkunnassani Kaustisellekin pärjätään yhdellä.

Moni uusi 60-vuotias eläkeläinen nauraa nykytouhulle.

Simo Nikula

Seinäjoki

Muutut vain Senioriksi. Paras nimi ikäihmisten yhdistykselle.