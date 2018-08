Lukijoilta: Eläkeläisiäkään ei pidä niputtaa

Minua on ärsyttänyt se, kun monet kirjoittajat ovat ottaneet oikeuden puhua kaikkien eläkeläisten suulla, että olemme huonosti toimeentulevia, osaamattomia, vaivaisia valittajia, jotka vaan odotamme, että pääsisimme johonkin laitokseen muiden passattaviksi.

Yleä on moitittu siitä, ettei se lähetä eläkeläisille sopivia ohjelmia. Ja erikseen, ettei se lähetä eläkeläismusiikkia. Kirjoittaja olettaa silloin, että kaikki eläkeläiset tykkäävät samanlaisesta musiikista ja muista ohjelmista kuin hän itse.

Eihän ihminen eläköityessään muuta mieltymyksiään ja tapojaan muuten, kuin ei enää käy töissä. Ei ole eläkeläisen normia olemassa.

Vielä on urputettu, ettei saa vastinetta yleisradioverolle. Yle-vero on enintään 45 senttiä vuorokaudelta tuloista riippuen. Se on vähän niin laajasta televisio-, radio- ja nettitarjonnasta. Sitä paitsi pelkällä pienellä eläkkeellä elävän ei tarvitse maksaa Yle.veroa lainkaan. Enemmän ansaitsevat maksavat sen hänenkin puolestaan.

Ylen ohjelmien uusintalähetyksistä valittavilla ei ilmeisesti ole muita kanavia käytössä, kuin Ylen kanavat, eikä nettiä käytössä. Meillä näkyy nyt yli neljäkymmentä kanavaa. Aivan riittävästi niistä voi poimia ohjelmia tallennukseen ja sopivalla ajalla katsottavaksi.

Monet mediat tallentavat itsekin ohjelmia sopivalla ajalla katsottaviksi.

Minä en kuuntele Yle Klassista, vaan kuuntelen nuoruudenaikaisia iskelmiä. En minä kuitenkaan päivystä, että koska Yle tai joku muu radio niitä soittaa, enkä osta levyjä, vaan käytän netissä olevaa musiikkipalvelinta. Voin koota miljoonista kappaleista mieleiseni soittolistan. Sieltä löytyy vanhatkin kappaleet digitoituina ja rahinat poistettuina. Muun muassa Olavi Virran Hopeinen kuu ja Eila Pienimäen Vanhan veräjän luona ja Brita Koivusen Suklaasydän.

Markus E. Myllymäki

Vaasa