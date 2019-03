Lukijoilta: Eläkeläiset, nyt olisi aika iskeä

Nyt on aika eläkeläisten iskeä eikä tyytyä siihen, mitä politiikot lupaavat. Ehdokkaat on asetettu ja vaalikiertueet käynnistetty. Nyt meidän eläkeläisten, digiyhteiskunnasta syrjäytyneiden ja nukkuvien on herättävä. Meidän on ensin rajattava ehdokkaat, joita emme missään nimessä äänestä. Viime vaiheessa niputamme äänet ehdokkaille, jotka sitoutuvat ajamaan meidän asiaamme.

Itse en äänestä missään nimessä puolueiden puheenjohtajia, puoluesihteereitä enkä sihteerin ”bouvaasteja” oikeammin turhakkeita, vaikka ne olisivat tässä vaalipiirissä. En myöskään Amerikassa kouluttuneita kaiken toiminnan yksityistäjiä. Normaalielämästä uloskoulutetut eivät mielestäni tarvitse eläkeläisten ääniä.

Meidän ei tule tyytyä nykyisten hoitosopimusten tasoon. Meitä hyvinvointiyhteiskunnan rakentajia ei tule hoitamaan haamuhoitaja, riistakamera ja pitsalähetti eikä mitään muuta. Tämä on ulkomaisten hoivayhtiöiden tavoite, hoidettavien hyvinvointi ei ole tavoitteena, vaan iso tuotto, jolla maksetaan amerikkalaisten eläkkeitä.

Meillä koulutetaan pilvin pimein ns. viiden piirun maistereita ja tohtoreita ilman mitään elämänkokemusta. Valmistuttuaan luulevat olevansa kaiken alan asiantuntijoita (konsultteja). Valitettavasti tiedot 395 piirun osalta puuttuvat.

Tehdään yksinkertaisista ja itsestään selvistä asioista ratkaisemattomia ongelmia kuten 14 vuoden sotesoppa osoittaa. Netissä meistä on joka naksahduksesta tieto, joten suojelua on turha lisätä ja kirjata lakiin.

Kirjoitan tekstin syvän ja kovan elämänkokemuksen kokeneena. Vielä 85-vuotiaana ja kahdella jatkoajalla elävänä omaishoitajana, ennen sitä yli viisi vuotta kotiorjana, jonka palkkio oli kuninkuusraveissa käynti. Siitä ennen erilaisten tapaturmien ja tapahtumien johdosta raskaimpien kotitöiden avustamista ainakin 40 vuotta.

Netti on ilmestyskirjan peto, joka oli päivänselvä asia alekirjoittaneelle heti sen käyttöön tultua, mutta muille puhuminen aiheutti naureskelua ja ivailua. Pedon riehunta kiihtyvää vauhtia voimistuu ja syvenee. Kuten olemme saaneet huomata niin hyvässä kuin pahassakin. Lapsiamme pystytään hyväksikäyttämään ja raiskaamaan henkisesti jo kotiin vanhempien tietämättä.

Omaishoitajille riittävät mainiosti kotona opitut taidot, jos niitä vielä nuorille opetetaan. Vahva hoivavietti ja tekevät kädet sekä ystävällisyys riittävät. Akateemisia eikä normaalielämästä uloskoulutettuja ala ei tarvitse. Riittävä palkkaus ja pitkät työsuhteet, jotka mahdollistavat riittävän eläkkeen. Muutakin sanottavaa nykymenosta olisi, mutta olkoon tällä kertaa.

Reino Kustaa Haapala

Kuortane