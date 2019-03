Lukijoilta: Elääkö lähimmäisesi köyhyysloukussa?

Suomea pidetään eurooppalaisena hyvinvointivaltiona. Jonkin tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat jopa maailman onnellisinta kansaa?

Olisihan se imartelevaa, jos näin olisi! Mutta jokainen tietää sisimmässään, että tämä ei ole aivan totta. Nekin, jotka kokevat voivansa hyvin, ovat taipuvaisia kaunistelemaan asiaa. Tätä kutsutaan onnellisuusmuuriksi. Ihminen haluaa näyttää ulospäin onnellista julkisivua, vaikka sydän märkänis.

Suuri osa eläkeläisistä ja muista yhteiskunnan hylkäämistä elää köyhyysrajan alapuolella. Pakollisten menojen jälkeen heillä ei ole aina rahaa edes ruokaan! Tämä näkyy avustusjärjestöjen kasvavina ruokajonoina. Tavallisen suomalaisen on ehkä vaikea käsittää, että joidenkin on pakko tulla toimeen muutamalla eurolla päivässä.

Se on samaa tasoa kuin työssäkäyvän kehitysmaalaisen perheen isän kuukausiansio! Lämpimissä oloissa silläkin pysyy hengissä, kun ei osta mitään ja syö vain kasvinlehtikeittoa...

Suomessa on suuri itsemurhakuolleisuus ja masennus on meillä kansantauti. Psyykkisistä syistä ennen aikaiselle eläkkeelle syrjäytyneiden määrä on hälyttävä. Tämä on osoitus onnettomasta aikuiselämästä. Me emme todellakaan ole onnellista kansaa pientä vähemmistöeliittiä lukuun ottamatta.

Dementoituneiden ikäihmisten laitoshoito on kriisissä ja satojen tuhansien pienituloisten maan hiljaisten hätähuudot eivät tavoita päättäjiä. Rahaa kyllä olisi, mutta miljardit käytetään muuhun kuin oman maan hädänalaisten auttamiseen!

On vaikeata hyväksyä sitä, että maahan muuttajistakin pidetään parempaa huolta. Luulisi olevan kunnia-asia huolehtia siitä, että lähimmäistä ei jätettäisi yksin.

Kun rahat eivät syystä tai toisesta enää riitä, ihminen turvautuu korkeakorkoisiin pikavippeihin ja syö velaksi. Hän on köyhyysloukussa, josta ei näy ulospääsyä. Tässä tilanteessa voi lopulta menettää otteensa elämästä ja sairastua masennukseen, mistä ei ole pitkä matka itsemurha-ajatuksiin...

Rahan puute on kenelle tahansa suuri perusturvallisuutta järkyttävä tekijä. Rahavaikeudet ovat myös usein syynä onnettomiin perheriitoihin. Ihminen voi olla kuin värisokea, joka ei näe punaista varoitusvaloa, vaan tuhlaa huomaamattaan enemmän kuin ansaitsee.

Luottokortteja käyttämällä oman maksukyvyn raja hämärtyy ja mielihyvää aiheuttava shoppailuhurmio voi olla loppuelämän turmio.

Rahan viisasta käyttöä kannattaa opettaa jo lapselle. Hyvin nuorena ihminen oppii, että ensin on säästettävä, jotta voi aikanaan hankkia, mitä haluaa ja mihin omat rahat riittävät.

Jos opit jo nuorena pitämään varasi ja elät suu säkkiä myöten, et todennäköisesti ole aikuisenakaan köyhyys- loukussa!

Ilkka Vilkama

Alahärmä