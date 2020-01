Lukijoilta: Ei ole kristillistä olla kristitty

Postmoderni kristinuskon uudelleentulkinta on häivyttänyt totuuden. Totuus isolla T:llä on ollut kadoksissa aina Eedenistä Pontius Pilatuksen kautta nykypäivään asti. Kaikkinainen Raamattuun vetoaminen onkin vain Raamatun uudelleentulkintaa.

Ennen uskottiin Jumalan olemassaoloon ja kristinuskon suureen kertomukseen: Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja kuoli meidän syntiemme tähden ristillä.

Tänään on toisin. Nykysuomalainen harhailee elämässään vailla kiintopistettä olettaen olevansa vapaa. Tosin hän ei tiedä, mitä tuolla vapaudella tekisi. Tämän päivän slogan kuuluu: ”Olen henkinen, en uskonnollinen”. Henkisyys merkitsee vapautta etsiä itselleen sopiva valikoima eri uskonnoista.

Kristittyjen tulee puhua älyllisellä tasolla siitä, että Jumala on oikeasti olemassa. Ihmisessä uinuu luonnollinen Jumalan tuntemus. Sitä on vaikea juuria pois. Ihminen ei synny ateistina. Ihmisellä on edelleen taju suuremmasta voimasta. Tämä on myös kasvatuskysymys, mutta ei täysin. Kyse on jostakin, jonka Jumala on luomisessa ihmiseen istuttanut.

Tämä on vaikea paikka ateistille, jolla on suuri ”jumalanpelko”. Eikö Marx hätyyttänyt Jumalan pois taivaasta, Freud karkotti Jumalan ihmisen alitajuntaan ja Nietzsche julistanut kuolleeksi? Eikö Darwin ajanut Jumalan empiirisen maailman ulkopuolelle? Ei onnistuttu. Liikkuvaan maaliin on vaikea osua. Jumala tekee paluuta ajatusten ja argumenttien hiljaisessa vallankumouksessa.

Kristinuskoa on vainottu ja pyritty hävittämään. Se on ikään kuin ”kuollut” monta kertaa, mutta se on aina noussut eloon uudestaan, koska sillä on Jumala, joka tiesi tien pois haudasta.

Kirkkomme pääpuhujat ovat hiljaa silloin, kun pitäisi puhua. Puhuessaan ovat aiheina ilmastoasiat, tasa-arvo, eettisyys ja ihmissuhteet. Kirkon miehille ja naisille on vaikeaa puhua kolmiyhteisestä Jumalasta, synnistä, parannuksesta, tuomiosta, kuolemasta ja iankaikkisuudesta. Luterilaisuus perustuu Raamattuun ja tunnustukseen. Niihin pitäisi vedota.

Jos nykymeno kirkossa jatkuu, se muuttuu lähinnä maallis-humanistiseksi hyvinvointipalveluja tuottavaksi instituutioksi. Hyvän tekeminen aina kelpaa. Kirkko kaipaa ydinasioittensa kirkastamista. Kirkon tosi aarre on pyhä evankeliumi. Sitä ei julista kukaan muu maailmassa.

Anna-Liisa Hautala

Seinäjoki

