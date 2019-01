Lukijoilta: Ei haittakoiraa heti tarvitse hävittää

Lukijoilta: Tervetuloa kevytautot

Uskoisin oikean auton antavan kuljettajalle vastuuntuntoa autonsa käsittelyyn. Todennäköistähän on, että kevytautosta tulisi ensimmäinen käyttöauto nuorelle, joten sitä on hellävaroin myös käsiteltävä harjoitteluaikanakin. Auto on hieman isokokoisempi ja painavampi, joten sen käsittely vaatii kuljettajalta tarkkaavaisuutta ja itsehillintää liikenteessä. Lue lisää