Lukijoilta: Eduskunta on mitä julkisin ryöstäjä

Eduskuntavaaliehdokas Ville Korpinen (SDP) Kurikasta kirjoittaa 23.2. Ilkassa otsikolla Sähköenergian siirtomaksut on julkinen ryöstö: ”On surullista seurata miten nämä kapitalistivetoiset siirtomarkkinayhtiöt saavat ryöstää ihan julkisesti meitä tavallisia kansalaisia.” Korpinen on muuten oikeassa, mutta ryöstäjän nimi on väärin.

Laskin tammikuun siirtolaskustani, minne rahani menevät. Kulutukseni oli vähän yli 2 100 kWh kylmän ilmaston takia. Laskussa on teksti: ”Veroton summa 123,97 €, ALV 24 % 29,75 €.” Tuo ei pidä siinä mielessä paikkaansa, että tuo ”veroton” summa sisältää sähköveroa (veroluokka 1) noin 50 euroa, joka on lähes sama määrä kuin päivä- ja yösiirto verottomana yhteensä ja ylivoimaisesti suurin yksittäinen osa laskua.

Kun tuosta sähköverostakin peritään vielä alv, on lopputulos se, että tammikuun sähkölaskustani valtio ryöstää julkeasti eduskunnan päätöksellä 51 % puhtaana käteen, ja kapitalisteille jää vain 49 %, jolla pitää rakentaa sähkölinjat ja pitää ne yllä.

Eduskuntavaaliehdokas Korpinen (SDP) antaa varmaankin julkisen vaalilupauksen, että hän taistelee meidän tavallisten kansalaisten puolesta ja pistää suurimman julkisen ryöstäjän eli valtion kuriin.

Kalevi Kataja

Seinäjoki