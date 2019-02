Lukijoilta: Dosentti desanttina

Lukijoilta: Care se Repi Oy

Esperi Caressa ei osata englantia, se on käynyt selväksi viime päivien uutisista. Sana ”care” on englantia ja tarkoittaa hoitoa, huolenpitoa, huolehtimista ja välittämistä – siis toisesta ihmisestä välittämistä. Se ei tarkoita rahan välittämistä ulkomaiselle sijoitusyhtiölle, kuten nyt on käynyt. Siihen on omat ilmaisunsa: money transfer tai transaction. Se ei myöskään tarkoita verojen maksamisen välttämistä työskentelymaassa mm. lainajärjestelyin. Lue lisää