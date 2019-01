Lukijoilta: Dieselautojen aika ei ole ohi

Joukko suomalaisia tutkijoita ehdotti jokin aika sitten, että kaikki bensiini- ja dieselkäyttöiset autot kiellettäisiin kahdeksan vuoden sisällä. Ehdotukseen sisältyi polttomoottoriautojen maahantuontikielto vuodesta 2025 alkaen ja täydellinen myyntikielto vuodesta 2027. Alan toimijat pitivät ehdotusta täysin epärealistisena. Olen samaa mieltä ja näin on etenkin raskaan liikenteen osalta.

Sitä mukaa kuin teknologia kehittyy, sähköautojen lisäksi myös biokaasuautot ja hybridiautot saavat isomman markkinaosuuden Suomen henkilöautomarkkinoilla. Vaihtoehtojen määrä autokaupassa kasvaa. Muutaman vuoden kuluessa myös käytettyjä ympäristöystävällisiä autoja alkaa tulla markkinoille ja sitten muutosvauhti nopeutuu.

Kyllä, sähköautot ovat tulossa. Mutta ei kaikilla ole varaa kulkea sähköautolla vielä 7 vuoden kuluttua. Kaikki eivät myöskään asu kaupunkialueilla, missä etäisyydet ovat lyhyitä. Lisäksi autoteollisuuden kapasiteetti ei riitä tuottamaan sitä määrää uusia autoja, mikä tarvittaisiin kaikkien polttomoottoriautojen korvaamiseen tällä aikataululla.

Sähköautossa, joka kykenee suorittamaan 500 km matkan yhdellä latauksella on noin 100 kWh:n akku, jonka valmistamisesta syntyy 15-20 tonnin ilmastopäästöt. Vähäpäästöinen dieselauto kulkee 150 000–200 000 kilometriä samalla päästömäärällä, mikä menee pelkän sähköauton akun valmistamiseen.

Kun sähköautot lyövät itsensä kunnolla läpi, kuten moni toivoo, on käsissämme jonkin ajan kuluttua suuri määrä käytettyjä akkuja. On myös ratkaistava kysymys niiden kierrättämisestä.

Ilmastokeskustelusta on muodostunut asemasota fossiilisten polttoaineiden ja liikenteen sähköistämisen välillä. Samaan aikaan polttomoottoriteknologian kehittämiseen panostetaan ja teknologia kehittyy edelleen.

Uskon, että polttomoottoreita on vielä pitkään keskuudessamme. Käyttövoima voi myös perustua hybriditeknologiaan, biokaasuun tai uusiutuvaan dieselpolttoaineeseen.

Ilmastokysymyksestä on tulossa suuri vaaliteema. Puolueet hakevat nyt asemiaan keskustelussa. Toisella puolella ovat ne, jotka lietsovat pelkoa mahdollisimman paljon ja yrittävät houkutella ”vihreitä” äänestäjiä. Toisella laidalla on poliitikkoja, jotka yhä kieltävät ilmastonmuutoksen uhan olemassaolon. Totuus on jossain puolivälissä. Vielä on liian aikaista haudata dieselmoottorit.

Peter Östman (kd.)

kansanedustaja

Luoto