Lukijoilta: Ay-liike yhdistää palkansaajat

Suomen palkansaajista suuri enemmistö kuuluu jäseninä ammattiyhdistysliikkeeseen. Vaikka olemme yksilöitä, niin liike yhdistää. SAK:n, STTK:N ja Akavan yhteinen jäsenmäärä on reilu kaksi miljoonaa, jotka jakaantuvat noin 80 eri liittoon. Yksi suurimpia niistä on Teollisuusliitto.

120 vuotta suomalaista ay-liikkeen ja poliittisen työväenliikkeen aktiivista ja uhrautuvaa toimintaa on tuonut pitkän listan saavutuksia, joista me saamme tänään nauttia. Mitään itsestään selvyyksiä ne eivät ole, kuten olemme viime vuosina nähneet.

Ay-liikkeen rintama on siis laaja ja paljon puhuva. Ylisukupolvinen työ ja aktiivinen toiminta ovat saaneet vakiintuneen aseman suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kun, ja jos ristiriitoja ilmenee, niin niistä pyritään yleensä sopimaan. Se on sopimusyhteiskunnan henki ollut jo vuosikymmenten ajan, Sipilän hallituskauteen asti. Sen aikana ovat monet asiat kärjistyneet siihen pisteeseen, että vanhat työkalupakit on pitänyt ottaa esiin. Se kertoo puolestaan, että vastakkainasettelu on yhä suomalaista todellisuutta, ja että lakko ei ole mikään vanhentunut työkalu.

Ay-liike on jäsenistönsä yhteiskunnallinen yliopisto. Kulunut vaalikausi, sekä porvarien muodostaman hallituksen yksisilmäinen, ja työntekijöiden perusoikeuksia kunnioittamaton politiikka ovat opettaneet paljon.

Valppaana pitää ay-liikkeessä olla. Ajaa asioita ja valvoa tehtyjä sopimuksia, niin paikallisesti, kuin valtakunnallisesti.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta ja eduskunnan lainsäädäntöhankkeet ovat myös jatkuvan tarkkailun alla. Sieltä on tullut paljon leikkauksia ja heikennyksiä tavallisen suomalaisen elämään, niin taloudellisesti, kuin sosiaalisesti.

Kulunut vaalikausi on kertonut käytännössä, mikä on asioiden arvojärjestys, kun valitaan porvarit niistä päättämään. Monet palkansaajat ovat jättäneet viime vuosina myös kokonaan äänestämättä. Se on ollut ikävä piirre jo useimmissa vaaleissa, ja koitunut omaan nilkkaan. Porvarit pitävät kyllä puolensa.

Mitä korkeampi on suomalaisten aktiivisuus uurnilla, niin sitä paremmin on tavallisen ihmisen ääni eduskunnassa kuulunut. Palkkatyöläisten ja ay-liikkeeseen järjestäytyneiden ääni ja viestit on kuultu yleensä parhaiten poliittisen työväenliikkeen riveissä. Tavataan uurnilla ja muistetaan nykyisen hallituksen kurjistamiset palkansaajia kohtaan.

Pekka Pörsti (vas.)

kansanedustajaehdokas

Vaasa