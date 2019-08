Lukijoilta: Atrian vastine mielipidekirjoitukseen

Keijo Kiviaho kysyi (Ilkka 6.8.2019), miksi tuottajat eivät voi käydä ostoksilla Atrian Nurmon henkilöstömyymälässä.

Nurmon henkilöstömyymälä sijaitsee Atrian tehdasalueen sisäpuolella ja sinne ei ole valitettavasti mahdollisuutta päästää ulkopuolisia turvallisuussyistä. Tällä alueella on erittäin vilkasta rekkaliikennettä.

Myymälää voivat käyttää ainoastaan Atrian työntekijät, joilla on oma henkilökohtainen kulkulupa tehdasalueelle.

Atrialla on tuottajamyynti, joka palvelee tuottajiamme koko maassa. Tuottajat voivat tilata omapalautuksia, jotka toimitetaan aina tuottajan valitsemasta, oman tilan eläimestä. Atrian tuottajamyynnin kautta heillä on mahdollisuus tilata kaikkia muitakin Atrian tuotteita. Tilatut tuotteet toimitetaan tuottajan omaan lähiruokakauppaan, josta hän voi käydä noutamassa tilauksensa. Näin kaikilla tuottajilla ympäri Suomen on mahdollisuus tilata Atrian tuotteita.

Tuottajamyynnin lisäksi tuottajat voivat asioida Jyväskylän teurastamon myymälässä ja Kuopion Likolahdessa sijaitsevassa Atria-myymälässä. Nämä myymälät sijaitsevat tehdasalueen ulkopuolella.

Marja Latvatalo

tiedottaja

Atria Suomi Oy