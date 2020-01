Lukijoilta: Asiakasmaksujen korotuksille stop

Lukijoilta: Janne Pekingin kisoihin!

Tämä on ikuisen unelman täyttymys. Lähetetään Lahden Janne vielä kerran olympialaisiin! Sanotaan suoraan: Tää on sitten viimeinen taisto. Näin mäkiviikon aikoihin on mukava muistella kaikkien aikojen mestaria Keski-Euroopan kiertueilla. Jannehan se eikä muutoin paras hyppymestarimme Matti. Lue lisää