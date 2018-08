Lukijoilta: Arkkienkeli Ozazl

Ilkan verkkosivusto kertoi 16.8. jotain sellaista, mitä ei uskoisi tapahtuvan vajaa kilometrin päässä silloiselta kämpiltä.

Pohjan omakotitalon murhapoltosta syytetty mies kiisti ihmisyytensä ja ilmoitti olevansa arkkienkeli Ozazl sekä kumoaa väitteen, että hänen vaimonsa olisi kuollut hänen sytyttämässä tulipalossa ja hän olisi elossa sekä mahdollisesti vangittuna jossain.

Sivujuonteena mainittakoon, että arkkienkelin firma valmistaa kelloja, joilla saadaan yhteys toisiin sivilisaatioihin universumissa, joilla on arkkienkelin mukaan jotain tietoa. Asia on arkkienkelin mukaan edennyt, sillä jokin yhteys on jonnekin tuntemattomaan sivilisaatioon saatu ja siellä saattaa olla tätä jotain tietoa, minkä sisältöä arkkienkeli ei ainakaan Ilkan artikkelissa tarkemmin määritellyt, koska tieto on vielä analysoimatta.

Tiedä vaikka sieltä ilmoitettaisiin, että missä vaimo on vangittuna, koska hautausmaata arkkienkeli ei tietenkään pidä takuuvarman elossa olemisen takia mahdollisena, vaikka koko muu oikeuslaitos näin väittääkin.

Tuossa taannoin, vain vähän tämän tragedian jälkeen, tällä samaisella palstalla Seinäjoen lastensuojelu pisti ilmoille pienen hätähuudon resurssiensa niukkuudesta. Kuntapoliitikkojen suunnalta on tullut myöhemmin vihiä, että korjausliikkeet oltaisiin tehty, mutta lastensuojelun puolelta ei ole vahvistusta tullut.

Äkkiseltään voisi sanoa, että lastensuojelun henkilöstömitoitusta voisi kaupunginvaltuusto vielä tsekata uudelleen arkkienkeli mielessä pitäen. Ja miksei lastensuojelukin voisi ottaa uudemman kerran yleisöpalstan käyttöön ja kertoa, onko tarvittavat korjausliikkeet tehty. Miksei mielenterveyspuolikin voisi sanoa sanasen omista resursseistaan.

Syyttävää sormea voi toki esittää mielenterveyspuolen ja poliisien niukkuuteen, mielenterveyspuolen henkilöstömitoitus muuten on pitkälti kuntien vastuulla. Kun sen paremmin poliisit kuin mielenterveyspuolen henkilökuntakaan eivät piipahtele ovelta ovelle kyselemässä, että asuukohan tässä huushollissa spesialisoituneita kelloseppäarkkienkeleitä, niin tuolloin lastensuojelu voi olla ainut väylä, millä saadaan selville jonkun huushollin vaaralliselle tasolle päätynyt hybris esimerkiksi ilmiantojen, päiväkodin ja koulun kautta.

Pohjan tapauksessa oli kuitenkin menehtyneen naisen lisäksi tapahtumahetkellä talossa hänen kaksi alta kouluikäistä lasta, jotka onneksi pelastuivat, mutta vanhempi lapsista sai vakavan aivovamman sydänpysähdyksen vuoksi. He joka tapauksessa menettivät äidin.

Eli nyt ennen kuin mitään turhia tienpätkiä Törnävän kuusikoihin tai muutakaan toisarvoista suunnitellaan, niin laitetaan ne kuntalain määrittelemät perusasiat kuntoon näin ensi alkuun, että olisi edes riittävää yritystä estää tulemasta ties mikä belsebuuppi nurkan takaa toteuttamaan jotain visiota, missä tulee sivullisia uhreja ja tarpeetonta kärsimystä.

Timo Ekman

Seinäjoki