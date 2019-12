Lukijoilta: Antti Ketosen konserttiperuutuksen tausta

Lukijoilta: Ilman koulutettuja ammattilaisia kotihoidon asiakkaat ovat vaarassa

Monessa kunnassa on nostettu kotihoidon asiakkaaksi pääsyn kriteereitä. Tämä tarkoittaa, että päästäkseen kotihoidon palveluiden piiriin, kuntalaisen on oltava suuremman avun tarpeessa kuin ennen. Kotona on myös pärjättävä entistä pidempään. Kotihoidossa hoidetaan siten entistä sairaampia asiakkaita. Lue lisää