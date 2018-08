Lukijoilta: Antti-Eemeli vastaa Nikulle

Lukijoilta: Sote-uudistus ei saa heikentää huono-osaisten elämää

Suomessa julkinen terveydenhuolto on toiminut suhteellisen hyvin. Sitä on rakennettu kauan ja se on kattanut kaiken ennaltaehkäisystä kriisitilanteisiin, vaikeat operaatiot, yksityisen sektorin hoitovirheiden korjaamisen sekä koulutuksen ja kehittämisen. Lue lisää