Lukijoilta: Anonyymi kandidaatti vastaa

Psykiatrian erikoislääkärit Kaisa Luoto, Antti Solismaa, Lars Lindholm, Monika Reesev, Juhani Leijala sekä psykiatriaan erikoistuva Antti Mustonen ja psykiatrian professori Olli Kampman vastaavat kritiikkiini SSRI-lääkityksen näytöstä Ilkan mielipidepalstalla 7.9.2019. Kritiikkini koski ennen muuta näyttöä pitkäaikaisesta tehosta.

Ryhmä esittää, että SSRI-lääkkeistä on olemassa 3 vuoden lumekontrolloitu näyttö. He eivät kuitenkaan viittaa, missä tämä näyttö on todettu. He esittävät Käypä hoidon koonneen näytön asiasta. Olen käynyt läpi depression käypä hoidon 458 lähdettä, joista pitkäaikaishyötyjä/ylläpitohoitoja koskevat lähdenumerot: 219, 258, 261, 267, 297, 381, 445 ja 449. Nämä kaikki ovat hoidon ylläpitotutkimuksia, joissa SSRI-hoitoa jo saaneet randomoidaan joko lääkettä, plaseboa, psykoterapiaa tai näiden kombinaatiota saavaan ryhmään. Tämä asetelma kuitenkin kuvaa vain ylläpitohoidon tehoa ja mahdollisesti vieroitusoireita. Kolmen vuoden lumekontrolloituja tutkimuksia en Käypä hoidon viitteistä löytänyt.

Usein SSRI-lääkkeistä puhuttuessa vedotaan Lancetissa 2018 julkaistuun Ciprianin meta-analyysiin 21 masennuslääkkeen tehosta. Tähän meta-analyysiin sisälletyissä tutkimuksissa keston mediaani on 8 viikkoa. Tämä meta-analyysi ei siis kerro pitkäaikaisista vasteista edelleenkään mitään.

Mitä tulee ryhmän esittämään 1–3 viikon vieroitusoireisiin, tälle ei löydy viitteitä Käypä hoidosta. Tutkimusta ylipäätään SSRI:den vieroitusoireista on vähän, mutta se mitä viime aikoina on kertynyt, viittaa vaikeisiin vieroitusoireisiin. Yhteenveto tukimusnäytöstä on julkaistu elokuussa 2019 Cambridge University Pressin kustantamassa Epidemiology and Psychiatric Sciences -lehdessä ”Antidepressant withdrawal – the tide is finally turning”. Tässä todetaan, että vieroitusoireet kestävät suurella osalla viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia ja ovat vaikeita.

Mielestäni masennuslääkekeskustelussa pitäisi nyt hoitosuositusta laativien tahojen tuoda selkeästi esiin tämä väitetty pitkäaikaishyötyjen näyttö. Lisäksi olisi tärkeää tuoda julki, mitä tiedetään vierotusoireista sekä haittavaikutusten epidemiologiasta pitkäaikaiskäytössä.

Anonyymi lääketieteen kandidaatti