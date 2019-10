Lukijoilta: Anarkismin riemukulkua

Maassamme on uusi hallitus toiminut kohta puolen vuoden ajan. Töitä on riittänyt omien asioitten lisäksi EU:n puheenjohtajamaana toimimisessa.

Lupaukset paremmasta tulevaisuudesta ovat olleet huimaavia. Rahaa tarvittaisiin moneen tarpeeseen. Käsipareja tarvittaisiin hoitamaan yhä kasvavaa eläkeläisten, varsinkin huonokuntoisten sellaisten joukkoa.

Yhtälö on aika vaikea. Samaan aikaan alkavat palkkaneuvottelut eri aloilla. Mistä tingitään? Mitkä asiat priorisoidaan eli hoidetaan ensin?

Aika jermu on hän, joka osaa tähän oikein vastata.

Edellä mainittujen asioiden ohella kyseinen hallitus jatkaa jo aiemmin aloitettua yhteiskunnan peruspilareiden tuhoamista. Sisäasiainministeri kyseenalaistaa kaiken aikaa meidän turvallisuudestamme vastaavan poliisin toiminnan.

Opetusministeriö jatkaa lasten kasvatuksen valtiollistamista ja vastuun siirtämistä pois vanhemmilta/huoltajilta.

Mutta tämähän ei enää ole lainkaan vaikeaa, kun ko. hallitus ja lähes koko eduskunta kyseenalaistavat naiseuden ja mieheyden olemassaolon. Samalla kyseenalaistetaan äiti ja isä lastensa kasvattajina. Päiväkodissa ja lastentarhassa pojat eivät saa olla poikia ja tytöt tyttöjä, vaan heitä opetetaan epäilemään omaa sukupuolisuuttaan.

Tärkein pointti sosiaaliministeriössä ja opetusministeriössä on eri psyykkistä hoitoa antavien viranomaisten sijoittaminen kouluihin kaikilla asteilla.

Mielenterveysongelmien sanotaan kasvaneen räjähdysmäisesti, mutta kukaan ei katso taaksepäin, missä on menty harhaan.

Perhe, äiti, isä ja lapsi on ajettu hajalle. Viimeisimpiä harha-askeleita on sukupuolineutraalien parien virallistaminen ja heidän vanhemmuutensa virallistaminen.

Lapsi joutuu tilanteeseen, jossa hänellä on kaksi isää tai kaksi äitiä tai asuu polyamorisessa ”perheessä” (perhe on tässä kohta väärä sana).

Nyt ihmetellään, miksi lapsilla ja nuorilla on mielenterveysongelmia niin runsaasti. Kaikki lähtee perheen hajottamisesta, individualismin alttarille asettelusta, ulkonäkö- ja tavaramäärän omistamiskilpailusta.

Kuka uskaltaa viheltää pelin poikki? Onneksi meillä on kristillisiä yhteisöjä joiden keskuudessa vaalitaan perinteisiä arvoja. Pahinta on kuitenkin se, että kirkonkin sisällä on vaikuttavassa asemassa olevia viranhaltijoita, jotka ovat mukana tässä anarkismiin johtavassa työssä.

Juho Kössi

Seinäjoki