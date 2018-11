Lukijoilta: Ameriikan kuulumisia

Valehteleva, kiukutteleva, uhkaileva ja kenestäkään piittaamaton lapsi on jokaisen vanhemman kauhu. Mutta sellaisiakin lapsia on ja vanhempien on vain yritettävä pärjätä heidän kanssaan ja ohjata oikeaan suuntaan. Lapsen kanssa on aina toivoa, jos vain vanhemmat jaksavat häntä kannustaa oikeisiin valintoihin.

Mutta jos nuo luonteenpiirteet vain vahvistuvat ja lapsi voisi olla ikänsä puolesta jo isosiä, niin nuo kaikki negatiiviset piirteet ovat muodostaneet sellaisen ihmisen, joka on luultavasti menestynyt elämässään taloudellisesti. Syystä, että liikemaailmassa on vain hyvä, jos ei ole minkäänlaista empatiakykyä, silloin kaikki ratkaisut voi tehdä täysin itsekkäillä perusteilla.

Sitten kun on riittävästi rahaa ja omaisuutta, niin vallanhimo kasvaa vielä suuremmaksi kuin pelkkä taloudellinen menestyminen.

Ihminen, jolla ei ole empatian kykyä, osaa käyttää hyväkseen ihmisiä ja manipuloida omaa lähipiiriä siten, että loppujen lopuksi ihmiset ympärillä sokeutuvat henkilön vallasta ja saavat siitä siivut myös itselleen.

Se piiri kasvaa sitä mukaa kun tämän henkilön valta kasvaa ja he sulkevat silmänsä ja korvansa, he eivät voi enää myöntää edes itselleen, että tämä on väärin ja vaarallista.

Ja kaiken aikaa tämän henkilön valta kasvaa ja hänelle alkaa muodostua kuva koko maailman herruudesta ja tämä tunne antaa pohjan niille lausunnoille ja twiiteille, joita henkilö syytää kuin myrkkyä joka puolelle.

Se, että tällainen on mahdollista vielä tänäkin päivänä, johtuu rahan vallasta tässä maailmassa, millään inhimillisellä ei ole enää merkitystä, jos sellaisella teolla on taloudellisia vaikutuksia.

Amerikan väkiluku on yli 325 miljoonaa ja erään tunnetun Amerikka-asiantuntijan mukaan siellä on ”maharotoon pöhinä” ja ”tekijä jantteria puuttuu, kun siellä ”menöö ny niin maharottoman hyvin”.

Eli talous on kasvanut ja työllisyys on parantunut ja maata vaivaa työvoimapula.

Helppo ratkaisu olisi sijoittaa neljäsataa miljoonaa maahan pyrkivien lailliseen maahantuloon ja tarjota heille töitä, koska ne muutama tuhat, jotka sinne pyrkivät Etelä-Amerikasta, ovat todellakin tulossa töitä tekemään.

Nyt se raha laitetaan maahantulon estämiseen ja rakennetaan rajalle muuri, joka on todella moderni ajatus. Niitä on hyvissä tarkoituksissa rakennettu Kiinaan, Berliiniin ja Israeliin ja sieltä se malli on tainnut tällekin johtajalle syntyä.

Tämä Ameriikan terveisiä tuonut henkilö ei muistanut puhua mitään siitä, että USA on repimässä ydinsopimusta ja uhkaa maailmaa uusien ydinaseiden kehittämisellä, koska ”Meillä on enemmän rahaa kuin teillä”. Eikä puhuttu mitään niistä joukkoampumisista, joita siellä on tapahtunut ja joihin ratkaisuksi esitetään lisää aseita, jopa kouluihin!

Hulluin puolustus automaattiaseille on siellä se, että ase ei ole syyllinen, vaan henkilö, joka sitä käyttää.

En kyllä nosta Ameriikan lippua salkoon, näillä näytöillä, enkä kyllä suosittele muidenkaan nostavan.

Juha Niemi

Ilmajoki