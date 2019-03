Lukijoilta: Alkoholilain uudistuksen vaikutukset

Lukijoilta: Nuoret, teitä on kuultu

Viimeviikkoisen nuorten mielenilmauksen, ilmastolakon johdosta maailmalla on herätty, kutsuttu koolle ylimääräinen ilmastokokous ja nuori ilmastoaktivisti Greta on ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Näistä seikoista huolimatta tässä maakunnassa kuuluu edelleen mölinää, jonka mukaan ”turhaa tuommoinen ilmastovouhotus”, ”menisitte kävellen kouluun, siinä oikea ilmastoteko” tai ”haluavat vaan lintsata koulusta, ei niillä mitään oikeaa huolta ilmastosta ole”. On myös väitetty, että vihervassarit ovat aivopesseet nuoret, aivan kuin he eivät osaisi itse muodostaa mielipidettään. Lue lisää